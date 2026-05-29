Feira de queijos artesanais movimenta o centro de Porto Alegre neste fim de semana

Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Entrada é gratuita
Opinião

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