Feira de queijos artesanais movimenta o centro de Porto Alegre neste fim de semana

Programação inclui oficinas de harmonização com queijos, vinhos, cervejas e cafés. Sara Bodowsky / Sara Bodowsky

Sou maluca por queijo e acompanho com muito orgulho o crescimento do queijo artesanal gaúcho. Para mim, está entre os melhores e mais saborosos do Brasil, e cada edição do Concurso de Queijos e Doces de Leite Artesanais do RS aqui em Porto Alegre confirma isso.

Já conheci vários desses produtores e posso dizer: a qualidade e o modo de fazer desses produtos são impressionantes. E até domingo, a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico) recebe mais uma edição do evento.

Além do concurso, vai rolar uma feira linda da agricultura familiar, com dezenas de expositores de várias regiões do RS. Tem queijo, vinho, charcutaria, mel, doce de leite e vários produtores que fazem tudo em pequena escala, com muito cuidado e identidade. A programação inclui oficinas de harmonização com queijos, vinhos, cervejas e cafés, workshops, mesas-redondas e o Seminário Latino-Americano de Lácteos Artesanais.

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A entrada é gratuita. Os horários, no sábado e no domingo, são das 10h às 18h30min. As oficinas de harmonização têm vagas limitadas. Pode conferir mais detalhes do evento no perfil @agl.poa.

No meu Instagram @SaraBodowsky tem um vídeo fixado com três queijarias para conhecer em bate e volta de Porto Alegre, uma ótima pedida para quem quer curtir turismo e sabores pertinho da Capital!

Tagliatelle com filé grelhado envolto em bacon é destaque no Divino Italy. Sara Bodowsky / Sara Bodowsky

Surpresa gastronômica no centro de Gramado

Gramado tem sempre opções incríveis de gastronomia, e a minha última grata surpresa foi o Divino Italy. Estive lá com meu marido em um almoço tardio em um fim de tarde de sexta-feira, e a experiência foi ótima do começo ao fim. O restaurante fica na Avenida Borges de Medeiros, bem no Centro, e tem um deck externo perfeito para um fim de tarde, daqueles que a gente não quer sair.

O cardápio é todo à la carte, com massas frescas preparadas diariamente na casa. Começamos com o couvert de pães de fermentação natural e com o carpaccio de polvo, elegante e bem executado. No principal, pedi o ravioli recheado com ossobuco e creme de queijo, que estava ótimo, e meu marido foi no de tagliatelle com filé grelhado envolto em bacon – eu dei ainda umas roubadinhas no prato dele, confesso. Além da comida, a carta de vinhos é boa e tem opções em taça, o que a gente sempre valoriza.

O Divino Italy funciona de quarta a segunda-feira, do meio-dia às 23h30min. O restaurante na Avenida Borges de Medeiros, 2.850. Mais informações na página do Instagram @divinoitalygramado.

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Mudanças nos aluguéis de curta temporada

Quando fico mais tempo em uma cidade, gosto de usar plataformas de aluguel de curta temporada, como Airbnb e similares. É uma boa opção para quem viaja e quer mais espaço, privacidade e experiência de viver o destino quase como um local.

Mas quem usa esse tipo de serviço – ou pensa em colocar seu próprio apartamento ou propriedade para alugar – no Brasil precisa ficar de olho em uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça.

Por 5 votos a 4, o STJ definiu que condomínios residenciais precisarão aprovar, com no mínimo dois terços dos condôminos, alterações na convenção para permitir esse tipo de locação. Na prática, isso significa que proprietários que alugam suas unidades por plataformas digitais podem ter essa atividade questionada judicialmente caso o condomínio não tenha aprovado formalmente o uso.