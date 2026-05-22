Doces tradicionais e experiências exclusivas ganham destaque na gastronomia gaúcha

Há tempos eu tinha desejo de sentir aquele sabor dos docinhos das festas de aniversário da minha infância, sabe? Gosto da criatividade dos formatos gourmet, mas sentia falta daqueles brigadeiros e branquinhos que nos pegam já pelo aroma, antes mesmo da primeira mordida.
E foi aí que uma amiga em comum me indicou a confeiteira Ana Scota, de Candelária, e foi paixão pelos produtos na hora que abri a caixinha. Antes mesmo de provar, o aroma me pegou – aquele cheirinho que mora na memória.
A Ana tem 42 anos, 18 deles dedicados à confeitaria. A história dela é de persistência: começou fazendo doces para pagar a faculdade enquanto criava os filhos pequenos e chegou a vender sua produção pelo comércio de Candelária. Muitas vezes, segurava a caixa com uma mão e guiava a bicicleta com a outra pelas ruas da cidade. Em 2023, decidiu se dedicar apenas à cozinha.
Hoje, está se formando em Gastronomia no Senac e atende festas em toda a região central do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Além dos tradicionais, oferece sabores exclusivos como o caramelo que ela mesma criou, a releitura da tortinha de limão, o avelã supremo e os famosos caramelados que são sua marca registrada. Também faz doces veganos e sem adição de açúcar, usando frutas e técnicas de confeitaria para preservar o sabor sem abrir mão da qualidade. Dica: vale provar o docinho vegano de abacaxi com coco.
Para encomendar, o contato é pelo Instagram @ana_scota.
Jantares com história
Quando a família Aita lança uma novidade, vale prestar atenção! Conheço o Restaurante Santo Antônio há mais de uma década e sou muito fã! O lugar, reconhecido como a primeira churrascaria do Brasil, acaba de apresentar o Santo Clube, um jantar intimista e exclusivo para grupos de até 20 pessoas, conduzido pessoalmente pelo chef Jorge Aita.
O conceito é inspirado no omakase – expressão japonesa que significa “deixo a seu critério” e que, na gastronomia, representa a experiência em que o cliente entrega tudo nas mãos do chef, que decide o menu, a sequência e o ritmo da noite. A primeira edição aconteceu na última semana e foi construída como uma linha do tempo viva da cozinha da família Aita, dividida em nove etapas que percorrem a história da casa desde 1908, antes mesmo da fundação oficial da churrascaria. O menu começou com o Ritual do Fogo e passou por pratos como a galinhada inspirada nas viandas vendidas por Conchetta Aita.
As técnicas alternam grelha, espeto e flambagem realizadas diante dos convidados, e as harmonizações foram pensadas prato a prato. O novo Salão Caetano recebe uma única mesa compartilhada, com iluminação intimista.
A segunda edição do Santo Clube acontece no dia 23 de junho, com a participação especial de Marcelo Bolinha, e custa R$ 390 por pessoa. Reservas pelo (51) 99517-9278.
TAP flexibiliza remarcação de voos
A TAP Air Portugal está isentando a taxa de alteração nos bilhetes emitidos até 15 de junho de 2026. A medida vale para todos os mercados onde a companhia opera, incluindo passagens compradas com milhas, e é válida para qualquer tipo de viagem.
A remarcação deve ser feita dentro da validade original do bilhete e concluída até sete dias antes da partida. Vale lembrar: a isenção cobre apenas a primeira alteração e não é acumulável com outras promoções. Caso a classe original não esteja disponível, pode haver ajuste de tarifa. A alteração pode ser feita pelo site myb.flytap.com, pelo call center da companhia ou com o agente de viagens.