Paella com DNA da culinária espanhola tem preparo ao vivo em restaurante de Porto Alegre

Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Herança de família
Notícia

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