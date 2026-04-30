Paella com DNA da culinária espanhola tem preparo ao vivo em restaurante de Porto Alegre

Paella marinera é uma das especialidades do estabelecimento da Capital. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Conheço o Pérsio desde a faculdade de Jornalismo e já na época era clara a paixão dele pela culinária espanhola – que é de família, literalmente.

Pérsio e o sócio, Eduardo, são filhos de espanhóis que vieram para o Brasil na década de 1950 e trouxeram da Europa receitas, técnicas de cozinha e o respeito aos ingredientes originais.

Foi assim que nasceu a Ama Paellas, um nome que vem das iniciais dos sobrenomes de ambos, Amazarray e Amavisca, respectivamente.

Já provei a paella marinera, toda de frutos do mar, em uma noite divertida com amigas, e posso garantir: foi um arraso e o ponto alto do encontro.

A panela chega generosa, cheia de aromas, com o arroz no ponto e os frutos do mar distribuídos com fartura. Só o visual já impressiona.

O sabor, então, é impecável. É uma ótima opção para reunir família e amigos ou para servir em eventos. A paella chega no local dentro de um estojo que mantém a temperatura.

Além da marinera, há as opções mista, campesina e vegetariana, cada uma mantendo o equilíbrio de sabores e a identidade do preparo espanhol. O preparo ao vivo, no local que o cliente pede, também é uma opção e promete ser uma experiência e tanto.

Os valores variam de R$ 65 a R$ 89 por pessoa, de acordo com o tipo de paella, com pedido mínimo para seis pessoas. O delivery cobre aproximadamente 80% dos bairros de Porto Alegre e parte da Região Metropolitana.

Para saber mais ou fazer um pedido, o contato é o @ama.paellas no Instagram ou pelo (51) 98030-2383, com o próprio Pérsio.

Um pedacinho do Uruguai em Porto Alegre

Festival oferece combinação entre vinho e cordeiro no mês de maio. Grupo Manda Brasa / Divulgação

Se tem algo que gaúchos e uruguaios compartilham é o amor pelo bom vinho e pela carne de qualidade. No dia 16 de maio, esse encontro de culturas chega ao Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, região que por décadas foi industrial e hoje abriga eventos culturais e gastronômicos entre as paredes de suas antigas fábricas.

É lá que acontece o Festival Tannat & Cordero, organizado pela Wine Locals, reunindo 12 das principais bodegas uruguaias para uma tarde dedicada à uva Tannat e à tradição do assado.

O público circula livremente pelo local e conversa direto com quem produz o vinho. Cada participante recebe um ticket por bodega, garantindo um panorama completo da produção uruguaia.

Para acompanhar as taças, o grupo 20Barra9 assume o comando culinário com cortes certificados pelo selo Uruguay Lamb, servidos em quatro estações incluídas no ingresso: cordeiro na brasa com legumes, risoto de cordeiro, chivito de cordeiro e panqueca com doce de leite uruguaio. Há também uma opção vegetariana.

Os ingressos custam a partir de R$ 350 e estão disponíveis aqui. O festival acontece no dia 16 de maio, das 12h às 17h, na Rua Frederico Mentz, 1.606, no bairro Navegantes.

Semana de folga