Paella com DNA da culinária espanhola tem preparo ao vivo em restaurante de Porto Alegre

Conheço o Pérsio desde a faculdade de Jornalismo e já na época era clara a paixão dele pela culinária espanhola – que é de família, literalmente.
Pérsio e o sócio, Eduardo, são filhos de espanhóis que vieram para o Brasil na década de 1950 e trouxeram da Europa receitas, técnicas de cozinha e o respeito aos ingredientes originais.
Foi assim que nasceu a Ama Paellas, um nome que vem das iniciais dos sobrenomes de ambos, Amazarray e Amavisca, respectivamente.
Já provei a paella marinera, toda de frutos do mar, em uma noite divertida com amigas, e posso garantir: foi um arraso e o ponto alto do encontro.
A panela chega generosa, cheia de aromas, com o arroz no ponto e os frutos do mar distribuídos com fartura. Só o visual já impressiona.
O sabor, então, é impecável. É uma ótima opção para reunir família e amigos ou para servir em eventos. A paella chega no local dentro de um estojo que mantém a temperatura.
Além da marinera, há as opções mista, campesina e vegetariana, cada uma mantendo o equilíbrio de sabores e a identidade do preparo espanhol. O preparo ao vivo, no local que o cliente pede, também é uma opção e promete ser uma experiência e tanto.
Os valores variam de R$ 65 a R$ 89 por pessoa, de acordo com o tipo de paella, com pedido mínimo para seis pessoas. O delivery cobre aproximadamente 80% dos bairros de Porto Alegre e parte da Região Metropolitana.
Para saber mais ou fazer um pedido, o contato é o @ama.paellas no Instagram ou pelo (51) 98030-2383, com o próprio Pérsio.
Um pedacinho do Uruguai em Porto Alegre
Se tem algo que gaúchos e uruguaios compartilham é o amor pelo bom vinho e pela carne de qualidade. No dia 16 de maio, esse encontro de culturas chega ao Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, região que por décadas foi industrial e hoje abriga eventos culturais e gastronômicos entre as paredes de suas antigas fábricas.
É lá que acontece o Festival Tannat & Cordero, organizado pela Wine Locals, reunindo 12 das principais bodegas uruguaias para uma tarde dedicada à uva Tannat e à tradição do assado.
O público circula livremente pelo local e conversa direto com quem produz o vinho. Cada participante recebe um ticket por bodega, garantindo um panorama completo da produção uruguaia.
Para acompanhar as taças, o grupo 20Barra9 assume o comando culinário com cortes certificados pelo selo Uruguay Lamb, servidos em quatro estações incluídas no ingresso: cordeiro na brasa com legumes, risoto de cordeiro, chivito de cordeiro e panqueca com doce de leite uruguaio. Há também uma opção vegetariana.
Os ingressos custam a partir de R$ 350 e estão disponíveis aqui. O festival acontece no dia 16 de maio, das 12h às 17h, na Rua Frederico Mentz, 1.606, no bairro Navegantes.
Semana de folga
Tirei uma semana de folga para comemorar meu aníver de 50 aninhos (dia 4 de maio, legítima taurina), lá no nosso querido Nordeste. Se quiser me acompanhar pelo Instagram, vou mostrar um pouco da capital do Rio Grande do Norte, Natal. Mas na semana seguinte já estamos juntos de novo aqui. Um beijo!