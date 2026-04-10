Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

E já tem o meu amor
Opinião

Conheça um restaurante para ir sem pressa em Porto Alegre

Local tem salão interno e jardim; no andar de cima, um bar que por si só já valeria a visita

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