Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Roteiro
Opinião

Conheça um refúgio ainda pouco explorado no noroeste gaúcho

Com pontos de observação e áreas para contemplação e pesca, Salto do Roncador proporciona contato direto com a natureza

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