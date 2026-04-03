Conheça um refúgio ainda pouco explorado no noroeste gaúcho

No Noroeste do RS, o Salto do Roncador impressiona pelo volume de água e pelo som que dá nome ao lugar. Sara Bodowskay / Arquivo Pessoal

Hoje a dica é colocar no teu roteiro o Salto do Roncador, no Rio Uruguai, em Porto Vera Cruz, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A queda é larga e com grande volume de água – o que gera o “ronco” constante que dá nome ao lugar. Em épocas de cheia, o cenário fica ainda mais impressionante.

O entorno é simples e pouco explorado, mas já conta com opções turísticas que, aos poucos, vão aparecendo. Há pontos de observação e áreas usadas para contemplação e pesca, com um contato direto com a natureza.

São cerca de 520 quilômetros a partir de Porto Alegre, com acesso final por estrada de chão. Vale a visita, principalmente, como parte de um passeio maior. Dá para combinar com São Miguel das Missões, distante cerca de 120 quilômetros, e montar um trajeto que alterna natureza e história. Tem, inclusive, um reels fixado no meu perfil, @SaraBodowsky, com um roteiro que fiz lá por Porto Vera Cruz.

Balada para gente grande

Festa é ideal para quem sair à noite e voltar cedo para casa. Patrick Rodeghiero / Divulgação

A festa Gudinaite comemora dois anos com uma edição especial no dia 11 de abril, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Além da trilha sonora que a gente ama – com clássicos dos anos 1970 e 1980 –, adoramos também o horário, pois começa às 18h e termina às 23h. É perfeito para quem quer sair para balada, curtir e ainda voltar em tempo de aproveitar uma boa noite de sono.

A festa foi criada pela jornalista e influenciadora Patricia Parenza junto com o cineasta Diego de Godoy, em abril de 2024, justamente a partir dessa lacuna de público que não se via mais nas pistas tradicionais. Desde então, o projeto já passou por cidades como Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Recife e Brasília, além de manter edições fixas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Se curtiu a proposta, já garante teu ingresso, porque costuma acabar rápido. É no sábado que vem, dia 11 de abril, das 18h às 23h. Ingressos em uhuu.com e na bilheteria. Saiba mais no Instagram @gudinaite.festa.

Para curtir

Cortes como costelão, maminha, porco e peixe na brasa serão preparados por Antônio Costaguta e equipe. Guilherme Valadas / Divulgação

Para quem vai passar a Páscoa em Porto Alegre e curte um assado de respeito, minha dica é o Rancho Tabacaray, que está com uma proposta ao ar livre para este domingo (5). O destaque é o fogo de chão, onde são preparados cortes como costelão, maminha e porco, além de peixe na brasa. Tudo assado pelo El Topador, Antônio Costaguta, e sua equipe. Tem ainda um buffet completo incluído no ingresso.

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Para quem vai com os pequenos, a programação infantil conta com recreadores, caça às cenouras, brincadeiras temáticas e presença do coelho. Tem ainda música ao vivo com o Paysanos Trio, dando ritmo para um domingo sem pressa, que é justamente a proposta.