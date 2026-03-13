Porto Alegre entra no clima do Saint Patrick’s Day com festa no 4º Distrito

Porto Alegre já entra no clima verde do Saint Patrick’s Day com a sexta edição do Maior Saint Patrick’s da cidade, que ocorre neste sábado (14) na Rua Álvaro Chaves, no 4º Distrito. O que começou como uma pequena celebração em 2019 cresceu rapidamente e hoje figura entre os grandes eventos de rua do calendário cultural da Capital. A expectativa para esta edição é reunir cerca de 25 mil pessoas.
A programação inclui shows, ativações de marcas e uma série de food trucks e comidinhas de rua – de crepes e pipoca a churrasquinho e algodão doce – muitas delas em versões verdes, em referência à tradicional celebração irlandesa que cada vez mais vem ganhando fãs em Porto Alegre. Afinal, é uma festa alegre, com boa comida e bebida.
No line-up musical estão Grupo do Bola, Baile do Finna, Visionários e os DJs Coruja e Pedro Walter. O Canto Bar também terá programação especial para quem quiser estender a festa. Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram @saintpatrickpoa.
A festa ocorre das 15h à meia-noite, e apesar do acesso controlado por catracas – para organização – a entrada é gratuita. Mas fica ligado: é preciso resgatar e apresentar um QR Code pelo aplicativo BaladApp.
Música, culinária local e vinho na praça
Quer uma dica muito bacana para passeio no outro fim de semana? Então anota aí: no dia 21 de março, das 17h às 23h, ocorre a terceira edição do Vino in Piazza, no Centro Histórico de Antônio Prado, na serra gaúcha.
O evento transforma a praça e as ruas cercadas por casarões centenários em um grande encontro enogastronômico. Com entrada gratuita, a proposta é convidar moradores e visitantes a curtir a cidade em uma experiência que valoriza o turismo do vinho e as tradições dessa comunidade de origem italiana.
O público poderá degustar diferentes rótulos de doze vinícolas da região e aproveitar cerca de 10 bancas gastronômicas com pratos e produtos artesanais inspirados na culinária local. A programação cultural também está presente, com o grupo Nossa Voz apresentando clássicos da música italiana.
E um dos momentos mais aguardados é o espetáculo Light Symphony – Duetos Inesquecíveis, de Andrea Bocelli, que promete transformar o espaço em um cenário intimista, iluminado por centenas de velas.
No palco, o tenor ítalo-brasileiro Etcheverry Santi Rebelatto e a soprano gaúcha Maíra Lautert Schereen interpretam alguns dos famosos encontros musicais de Bocelli. O evento integra o calendário cultural da cidade, que em 2025 foi reconhecida pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo.
Um passeio com outros ares
A partir deste fim de semana até o final do mês, estarei em Buenos Aires, produzindo conteúdos especiais para rádio, TV e jornal diretamente da capital argentina. A cidade, que muitos gaúchos já conhecem e amam – e muitos ainda sonham descobrir – vai ser tema de uma série de pautas que exploram desde os clássicos até descobertas menos óbvias, pensadas tanto para quem está planejando a primeira viagem quanto para quem já esteve por lá e agora quer rever a cidade por novos ângulos.
Quem quiser acompanhar ou sugerir temas pode deixar um recado nos meus perfis @SaraBodowsky e @RoteirodaSara – onde vou estar interagindo bastante e mostrando Buenos Aires com meu olhar apaixonado por aquela cidade.