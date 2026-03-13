Porto Alegre entra no clima do Saint Patrick’s Day com festa no 4º Distrito

Celebração espera reunir 25 mil pessoas e reserva food trucks e show de artistas locais como Grupo do Bola. Estúdios Combo / Divulgação

Porto Alegre já entra no clima verde do Saint Patrick’s Day com a sexta edição do Maior Saint Patrick’s da cidade, que ocorre neste sábado (14) na Rua Álvaro Chaves, no 4º Distrito. O que começou como uma pequena celebração em 2019 cresceu rapidamente e hoje figura entre os grandes eventos de rua do calendário cultural da Capital. A expectativa para esta edição é reunir cerca de 25 mil pessoas.

A programação inclui shows, ativações de marcas e uma série de food trucks e comidinhas de rua – de crepes e pipoca a churrasquinho e algodão doce – muitas delas em versões verdes, em referência à tradicional celebração irlandesa que cada vez mais vem ganhando fãs em Porto Alegre. Afinal, é uma festa alegre, com boa comida e bebida.

No line-up musical estão Grupo do Bola, Baile do Finna, Visionários e os DJs Coruja e Pedro Walter. O Canto Bar também terá programação especial para quem quiser estender a festa. Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram @saintpatrickpoa.

A festa ocorre das 15h à meia-noite, e apesar do acesso controlado por catracas – para organização – a entrada é gratuita. Mas fica ligado: é preciso resgatar e apresentar um QR Code pelo aplicativo BaladApp.

Música, culinária local e vinho na praça

Serão cerca de dez bancas de comidas. Sibele Pitt Camana / Divulgação

Quer uma dica muito bacana para passeio no outro fim de semana? Então anota aí: no dia 21 de março, das 17h às 23h, ocorre a terceira edição do Vino in Piazza, no Centro Histórico de Antônio Prado, na serra gaúcha.

O evento transforma a praça e as ruas cercadas por casarões centenários em um grande encontro enogastronômico. Com entrada gratuita, a proposta é convidar moradores e visitantes a curtir a cidade em uma experiência que valoriza o turismo do vinho e as tradições dessa comunidade de origem italiana.

O público poderá degustar diferentes rótulos de doze vinícolas da região e aproveitar cerca de 10 bancas gastronômicas com pratos e produtos artesanais inspirados na culinária local. A programação cultural também está presente, com o grupo Nossa Voz apresentando clássicos da música italiana.

E um dos momentos mais aguardados é o espetáculo Light Symphony – Duetos Inesquecíveis, de Andrea Bocelli, que promete transformar o espaço em um cenário intimista, iluminado por centenas de velas.

No palco, o tenor ítalo-brasileiro Etcheverry Santi Rebelatto e a soprano gaúcha Maíra Lautert Schereen interpretam alguns dos famosos encontros musicais de Bocelli. O evento integra o calendário cultural da cidade, que em 2025 foi reconhecida pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo.

Um passeio com outros ares

Buenos Aires será cenário de diversos conteúdos nos próximos dias. Sara Bodowsky / Agência RBS

A partir deste fim de semana até o final do mês, estarei em Buenos Aires, produzindo conteúdos especiais para rádio, TV e jornal diretamente da capital argentina. A cidade, que muitos gaúchos já conhecem e amam – e muitos ainda sonham descobrir – vai ser tema de uma série de pautas que exploram desde os clássicos até descobertas menos óbvias, pensadas tanto para quem está planejando a primeira viagem quanto para quem já esteve por lá e agora quer rever a cidade por novos ângulos.