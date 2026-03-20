Onde almoçar na segunda? Restaurante aposta em novo horário em Porto Alegre

Ótima notícia para quem sente falta de bons restaurantes abertos no almoço de segunda-feira: o Benjamin Osteria Moderna começa uma nova fase e passa a abrir também nesse dia para o almoço – o que ainda faz falta na cena gastronômica da cidade. A mudança vem acompanhada de ajustes no cardápio e de uma proposta que diferencia os momentos do almoço e do jantar.

Durante o dia, a casa passa a servir o Il Pranzo, um menu em três etapas que muda a cada duas semanas e traz combinações inspiradas na cozinha italiana, sempre guiadas pela sazonalidade. À noite, o clima muda: entram em cena entradinhas pensadas para compartilhar e pratos autorais para curtir com calma.

Tanto nas pequenas porções quanto nos pratos principais, nas massas, carnes e sobremesas, a execução dos pratos no Benjamin é um dos pontos altos do restaurante. O Benjamin Osteria Moderna fica no Edifício JBZ, na Avenida Carlos Gomes, 400, em Porto Alegre. O almoço é servido de segunda a sexta, das 11h30min às 14h30min, e jantar de terça a sábado, das 19h às 23h. Mais informações em @benjamin.osteria.

Bolos de mama

Miriam Günther sempre teve a confeitaria por perto. Filha de um profissional que trabalhou por décadas em uma multinacional do setor de alimentos – ela chama o pai de “grande mestre”, com o carinho que lhe é peculiar – também passou por uma confeitaria de grande porte, onde aprendeu técnica, processo e rigor com os ingredientes.

Depois de um período em que esteve dedicada integralmente à família, precisou se reinventar na vida pessoal e financeira. Foi assim que nasceu a Mammacello, marca artesanal de bolos feitos sob encomenda e também fornecidos para mercados de bairro, delicatessens e cafés.

A talentosa boleira conta que as receitas surgem de forma quase lúdica, muitas vezes em frente ao liquidificador, testando combinações e sabores. Mas por trás dessa leveza há um método: frutas frescas, insumos selecionados e processos próprios para cada receita. O resultado são bolos que equilibram simplicidade e acabamento cuidadoso, daqueles que parecem caseiros, mas com execução precisa. Só de escrever a boca enche d’água, acho que viciei nesses bolinhos deliciosos, sabe?

Provei vários sabores, desde clássicos como milho e laranja até versões mais elaboradas, com coberturas de ganache e raspas de limão. Todos tinham em comum o sabor e a textura impecáveis. Ah, e como todo bom bolo, no dia seguinte estão ainda mais deliciosos. Encomendas e informações pelo WhatsApp (51) 99903-0092.

Jantar no Iberê

Menu é do chef Matheus Monteiro e tem harmonização do sommelier Arlindo Menoncin. Divulgação / Divulgação

O Café Iberê promove a terceira edição de Uma Noite no Iberê, um projeto que transforma a última terça-feira do mês em uma experiência que mistura arte, vinho e cozinha autoral. E, em um dos lugares mais bacanas de Porto Alegre: a Fundação Iberê Camargo. O evento ocorre justamente em uma edição que presta homenagem ao aniversário da Capital, trazendo no cardápio referências da herança açoriana na formação cultural e culinária da cidade.

A experiência começa com uma visita guiada pela Fundação, antes de seguir para o café onde acontece o jantar harmonizado. O menu em três tempos é assinado pelo chef Matheus Monteiro, com harmonização conduzida pelo sommelier Arlindo Menoncin. Os vinhos são da Altos Paraíso Vinhedos, de Camaquã.