Em Porto Alegre, restaurante combina leveza da culinária oriental com técnica clássica francesa

Se você ainda não conhece o restaurante Libertino, minha dica é colocar o quanto antes na sua lista. Um dos ambientes mais gostosos de Porto Alegre, traz sempre um cardápio acolhedor e pensado em detalhes para ser uma experiência diferente a cada visita.

O novo menu sazonal traz uma mistura muito interessante de duas tradições culinárias: a leveza aromática da cozinha oriental e a estrutura clássica da cozinha francesa. Tudo, é claro, com a habilidade e o bom humor do chef Mauri Olmi. Sim, porque os pratos parecem que vêm à mesa com sorrisos e muitas histórias para contar. Aí a dica é pedir para a Fernanda Souza, sócia do Mauri e responsável pela curadoria rotativa da carta de vinhos, que indique o rótulo que melhor combina com os sabores servidos.

O novo menu está disponível até maio e traz, entre outros pratos, tartar oriental com catupiry, burrata com compota de damasco, moranga assada com laranja-bahia, robalo e entranha grelhados. Tudo com acompanhamentos e finalizações saborosos.

O Libertino abre de terça a sábado, das 19h às 23h, e sábados e domingos, das 12h às 15h. Curto muito ir lá à noite, mas os almoços de final de semana têm também meu coração. Reservas e informações pelo Instagram @libertino.poa ou WhatsApp (51) 99011-5145. Fica na Rua Santo Antônio, 801, bairro Bom Fim.

Novo destino internacional no RS

Cambará do Sul, conhecida pelos cânions e pelas paisagens de natureza bruta, entrou recentemente no radar internacional do turismo brasileiro. O destino da Serra Gaúcha passou a integrar ações de promoção no exterior conduzidas pela Embratur em parceria com o governo do Estado.

A proposta é apresentar novos cenários do Brasil para viajantes estrangeiros, especialmente os europeus. E a região tem justamente o que esse turista têm buscado com cada vez mais frequência: cenários naturais que incluem os cânions Itaimbezinho e Fortaleza, dentro dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, mas que também vão além com formações rochosas incomparáveis, rios, corredeiras e cascatas.

Nos últimos anos, a cidade também ampliou sua oferta de experiências, com hospedagens de charme, gastronomia diversificada, passeios guiados e roteiros ligados à natureza, como o circuito das águas e trilhas por campos de altitude, além do novíssimo turismo astronômico.

Nos perfis do Instagram @SaraBodowsky e @RoteirodaSara tem conteúdo recém publicado com várias dicas de gastronomia, hospedagem e passeios em Cambará do Sul e região.

Comidinhas na mala

Quem viaja para fora do Brasil e costuma voltar com comidinhas na mala precisa redobrar a atenção. O país atualizou as regras para entrada de produtos de origem animal e vegetal trazidos por viajantes, e itens que muita gente acredita serem “inofensivos” acabam sendo os mais apreendidos nos aeroportos – mesmo quando estão lacrados.

Queijos artesanais, embutidos, frutas frescas, sementes e carne suína lideram a lista de produtos retidos por risco sanitário na entrada no país.