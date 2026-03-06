Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Roteiro
Opinião

Em Porto Alegre, restaurante combina leveza da culinária oriental com técnica clássica francesa

Outros destaques da coluna: conheça a cidade gaúcha que entrou no radar internacional do turismo brasileiro

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