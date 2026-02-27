Um brinde às oliveiras: piquenique ao ar livre une passeio, sabores e paisagem

Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

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