Um brinde às oliveiras: piquenique ao ar livre une passeio, sabores e paisagem

Essa dica é para quem é apaixonado pelo mundo das oliveiras e azeitonas: o Olivas de Gramado inicia a safra 2026 de azeitonas com a segunda edição do Festival do Azeite Nostra Oliva. O evento acontece em oito datas, entre 28 de fevereiro e 22 de março. A proposta é aproximar o público do processo de produção do azeite de oliva extravirgem, com experiências que incluem colheita manual das azeitonas, visita ao lagar, degustação sensorial orientada por sommelier e uma imersão 360° sobre a história da olivicultura.

O roteiro inclui ainda passeio pelo parque com vista para os cânions da Pedra Branca, piquenique toscano ao ar livre com queijos, pães, vinhos e produtos da marca, além do encerramento no Olivas Sunset, com acesso à área vip. Cada participante leva para casa um frasco de azeite novello não filtrado, recém-extraído, além de outros brindes do festival.

Os ingressos antecipados custam R$ 269 no primeiro lote e as vagas são limitadas. As datas e a lista completa de itens permitidos e proibidos na experiência estão disponíveis neste link.

União de moda sustentável e estilo

A marca opera com um modelo de produção que combina geração de renda e formação. Divulgação / Reprodução

Temos muitos projetos incríveis pela nossa cidade. Um deles é a CÓS, que surgiu em 2019 a partir de um projeto ligado ao ecossistema de moda sustentável da Unisinos. A proposta era aproveitar os resíduos têxteis que iriam para o lixo e transformá-los em produtos de qualidade, com muito estilo.

A partir daí surgiram, entre outros, as jaquetas coloridas que têm como matéria-prima, principalmente, os tecidos de guarda-chuvas descartados por defeito ou sobra de produção, além de doações de pessoas, empresas e parcerias com cooperativas de reciclagem.

Desde o início, a marca opera com um modelo de produção que combina geração de renda e formação, envolvendo mulheres que participam do processo de forma flexível, com pagamento justo por etapa. Ao longo dos anos, a CÓS consolidou parcerias com cooperativas, recebeu materiais de empresas e ampliou o uso de resíduos técnicos de esporte e aventura, como tecidos de kites. É um dos motivos para me apaixonar por essa iniciativa: ela tem um potencial de crescimento incrível. Em uma sociedade de consumo, transformar o excesso em produtos de qualidade é totalmente inovador.

Como várias empresas locais, a CÓS também enfrentou a enchente de 2024, que deixou o ateliê inacessível por quase um mês com perda de muito material. Mas com muito apoio, a CÓS retomou a produção, lançou nova coleção e abriu sua loja online. É possível também encontrar peças na loja Tela, projeto do Sebrae RS, no terceiro andar do Praia de Belas Shopping.

Voo para Argentina com alteração

Companhia aérea Gol deixou de operar viagens diretas. Sara Bodowsky / Agência RBS

A Gol deixou de operar voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires a partir de 28 de fevereiro, encerrando uma rota que havia sido retomada em maio de 2025, com três frequências semanais. Com a mudança, passageiros passaram a ser reacomodados em conexões via São Paulo ou puderam optar por reembolso integral ou remarcação sem custos adicionais. Fui uma das pessoas impactadas: tinha voo direto marcado para março e a viagem foi modificada para conexão, o que alonga em três vezes o tempo total de deslocamento em média.