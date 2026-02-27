Um brinde às oliveiras: piquenique ao ar livre une passeio, sabores e paisagem

Essa dica é para quem é apaixonado pelo mundo das oliveiras e azeitonas: o Olivas de Gramado inicia a safra 2026 de azeitonas com a segunda edição do Festival do Azeite Nostra Oliva. O evento acontece em oito datas, entre 28 de fevereiro e 22 de março. A proposta é aproximar o público do processo de produção do azeite de oliva extravirgem, com experiências que incluem colheita manual das azeitonas, visita ao lagar, degustação sensorial orientada por sommelier e uma imersão 360° sobre a história da olivicultura.
O roteiro inclui ainda passeio pelo parque com vista para os cânions da Pedra Branca, piquenique toscano ao ar livre com queijos, pães, vinhos e produtos da marca, além do encerramento no Olivas Sunset, com acesso à área vip. Cada participante leva para casa um frasco de azeite novello não filtrado, recém-extraído, além de outros brindes do festival.
Os ingressos antecipados custam R$ 269 no primeiro lote e as vagas são limitadas. As datas e a lista completa de itens permitidos e proibidos na experiência estão disponíveis neste link.
União de moda sustentável e estilo
Temos muitos projetos incríveis pela nossa cidade. Um deles é a CÓS, que surgiu em 2019 a partir de um projeto ligado ao ecossistema de moda sustentável da Unisinos. A proposta era aproveitar os resíduos têxteis que iriam para o lixo e transformá-los em produtos de qualidade, com muito estilo.
A partir daí surgiram, entre outros, as jaquetas coloridas que têm como matéria-prima, principalmente, os tecidos de guarda-chuvas descartados por defeito ou sobra de produção, além de doações de pessoas, empresas e parcerias com cooperativas de reciclagem.
Desde o início, a marca opera com um modelo de produção que combina geração de renda e formação, envolvendo mulheres que participam do processo de forma flexível, com pagamento justo por etapa. Ao longo dos anos, a CÓS consolidou parcerias com cooperativas, recebeu materiais de empresas e ampliou o uso de resíduos técnicos de esporte e aventura, como tecidos de kites. É um dos motivos para me apaixonar por essa iniciativa: ela tem um potencial de crescimento incrível. Em uma sociedade de consumo, transformar o excesso em produtos de qualidade é totalmente inovador.
Como várias empresas locais, a CÓS também enfrentou a enchente de 2024, que deixou o ateliê inacessível por quase um mês com perda de muito material. Mas com muito apoio, a CÓS retomou a produção, lançou nova coleção e abriu sua loja online. É possível também encontrar peças na loja Tela, projeto do Sebrae RS, no terceiro andar do Praia de Belas Shopping.
Voo para Argentina com alteração
A Gol deixou de operar voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires a partir de 28 de fevereiro, encerrando uma rota que havia sido retomada em maio de 2025, com três frequências semanais. Com a mudança, passageiros passaram a ser reacomodados em conexões via São Paulo ou puderam optar por reembolso integral ou remarcação sem custos adicionais. Fui uma das pessoas impactadas: tinha voo direto marcado para março e a viagem foi modificada para conexão, o que alonga em três vezes o tempo total de deslocamento em média.
Apesar da saída da Gol, a ligação direta entre Porto Alegre e a capital argentina segue existindo. No total, ainda são seis frequências semanais sem escala: a Latam opera às segundas, quartas e sextas-feiras; a Aerolíneas Argentinas, às terças, quintas e sábados.