Na Serra, um festival que celebra vinho, gastronomia, cultura e experiências

O Vale dos Vinhedos tem um novo evento no calendário enoturístico: o Festival Vale dos Vinhedos, que ocorre de 27 a 29 de março. A festa marca o encerramento da vindima e traz uma programação que mistura vinho, gastronomia, cultura e experiências abertas ao público. A proposta é celebrar a vivência, a paisagem, as pessoas e a tradição, transformando esse período pós-colheita em um encontro entre produtores, moradores e visitantes.

Na sexta-feira, o festival abre com um jantar de gala no Hotel Villa Michelon, com menu em cinco tempos assinado pelo chef Rodrigo Bellora e harmonizado com rótulos do Vale dos Vinhedos elaborados dentro da área da denominação de origem, incluindo vinhos de safras antigas que já não estão mais no mercado.

No sábado, a programação é aberta ao público no Centro Histórico do Vale, com entrada gratuita (a taça para consumo é vendida à parte), feira cultural, gastronomia, atividades ligadas às tradições da região, atrações artísticas e uma cerimônia simbólica à noite para marcar a chegada dos vinhos às barricas.

No domingo, o festival se espalha pela região, com vinícolas, restaurantes e hospedagens associadas oferecendo experiências especiais, além de uma rota de caminhada pelos vinhedos, saindo da Capela das Neves e chegando à Famiglia Tasca, com paradas para degustações e encontros ao longo do caminho. O evento acontece no Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul); mais informações e ingressos neste link.

Refrigerante orgânico e gaúcho

Os sabores da bebida são abacaxi, morango & melancia e pink lemonade. Dudu Carneiro / Divulgação

Provei o novo refrigerante prebiótico e orgânico da TAO e fiquei muito surpresa com o sabor e a qualidade. Não tem gosto forte, lembra mais uma bebida gaseificada leve e refrescante, daquelas fáceis de beber no calor. Os sabores que experimentei — abacaxi, morango & melancia e pink lemonade — funcionam bem no dia a dia e me deixaram com vontade de ter sempre algumas na geladeira.

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A marca gaúcha, produzida em Porto Alegre pelas sócias e irmãs Raquel Abegg Leyva e Heidi Abegg Leyva e já conhecida pelas kombuchas, das quais eu também sou muito fã, lança o que chama de primeiro refrigerante prebiótico e orgânico do Brasil, feito com frutas in natura, sem adição de açúcar, sem glúten e com ingredientes orgânicos certificados. A bebida tem cerca de 14 kcal por 100 ml, o que pode ser, inclusive, uma alternativa aos refrigerantes tradicionais.

O produto já está à venda no e-commerce da marca e em pontos parceiros como lojas naturais, empórios e cafés, em kit com seis unidades, por R$ 85,90. Para saber mais, vale seguir @taokombucha.

Belezas naturais

A beira da Lagoa dos Patos é uma das paisagens em destaque no local. Reprodução / Divulgação

São José do Norte aos poucos entra no roteiro de quem viaja pelo Rio Grande do Sul, com muitas opções de belezas naturais, em especial à beira da Lagoa dos Patos, onde a gente descobre um outro ritmo: água mais calma, paisagem aberta e uma luz bonita no nascer e no pôr do sol. São vários os pontos para curtir essa lagoa histórica – Bojuru e Estreito são duas dicas. Aos poucos, começam a surgir pousadas e cabanas de aluguel pela região, o que ajuda quem quer ficar mais tempo por ali e explorar com menos pressa.

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Para quem não abre mão do mar, tem também a Praia do Mar Grosso, já no Oceano Atlântico, com faixa de areia ampla e alguns quiosques à beira-mar.