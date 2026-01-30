Um lugar de mesa farta e memória italiana em Bento Gonçalves

Da mesa farta ao parreiral, um dia inteiro para comer bem e viver a tradição no Recanto Flores e Sabores. Divulgação / Divulgação

Quer conhecer um lugar cheio de encantos e com comida italiana raiz? A dica é participar da Vindima no Recanto Flores e Sabores, um dos meus lugares preferidos em Bento Gonçalves.

A Nona e o Nono te recebem na casa deles, com mesa farta – aquele almoço de família cheio de afeto –, onde tem polenta mole com molho de carne e o tortei de vinho como destaques, acompanhados por uma sequência especial de delícias, bebidas artesanais e sobremesa.

Depois do almoço, é hora de visitar o parreiral e participar da tradicional pisa das uvas. Acha que parou por aí? Não, porque uma casa de origem italiana sempre tem comida na mesa. O dia encerra com o merendim, aquele momento com café, cuca, geleia, biscoito, grostoli e boas conversas.

A Vindima do Recanto Flores e Sabores rola aos domingos, nos dias 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro e 8 de março de 2026, além da terça-feira de Carnaval, em 17 de fevereiro. É na Estrada Vale Aurora, sem número, na Linha Eulália, em Bento Gonçalves.

É preciso reservar pelo WhatsApp (54) 99141-0366.

Doce de vó

Produção das geleias da vó Rosalina ocorre na zona sul da Capital. Divulgação / Divulgação

Gosto tanto quando um produto traz consigo história, principalmente quando ela vem em forma de comida. A Geleia da Bisa é um exemplo: com propósito e sabor, funciona tanto como presente quanto como um agradinho para si mesma. São artesanais, feitas sem conservantes e com ingredientes naturais, com um sabor que nos leva a um lugar gostoso de memória afetiva.

A marca nasceu em Porto Alegre, durante a pandemia, a partir de uma receita de figo feita pela vó Rosalina, hoje com 95 anos e ainda atenta a tudo o que acontece na cozinha. Aos poucos, virou um negócio, com loja on-line e ponto físico na Zona Sul, além de um café anexo, na Rua Doutor Mario Totta, 645, loja 12. Ainda não conheci o café — ansiosa para ir até lá —, mas, no ano passado, comprei as geleias na Loja Tela, projeto do Sebrae RS que reúne várias marcas gaúchas, e me apaixonei.

E veja que bacana: em 2025, a geleia de pêssego da Bisa ficou entre as cinco melhores do país no Prêmio CNA Brasil Artesanal.

As vendas são feitas pelo site geleiasdabisa.com.br e pelo perfil do Instagram @geleiasdabisa.

Ligações no Mercosul

Roaming internacional no Mercosul segue sendo cobrado. Alliance / stock.adobe.com

Apesar do anúncio da aprovação da lei que determina o fim da cobrança de roaming internacional no Mercosul, a mudança ainda não está valendo. A Anatel confirmou que a regra depende de acordos técnicos entre operadoras e países do bloco e segue sem data para entrar em vigor.

Leia Mais Saiba onde é feito o xis com rosca no lugar do pão, pelo qual me apaixonei

Quem vai circular por Argentina, Uruguai ou Paraguai deve conferir, antes da viagem, se o plano oferece algum pacote internacional. Se você escolher o pagamento de pacotes diários, confira o valor para não ter surpresas. Caso não queira usar o próprio plano, a dica é desligar os dados em roaming e/ou considerar alternativas como chip local ou eSIM.