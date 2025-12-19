Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Roteiro
Opinião

Um sábado de Natal embalado pela gaita de Renato Borghetti e da Fábrica de Gaiteiros

E mais: o Hilton Porto Alegre preparou uma programação especial para as festas de fim de ano

Sara Bodowsky

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS