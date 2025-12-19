Um sábado de Natal embalado pela gaita de Renato Borghetti e da Fábrica de Gaiteiros

Renato Borghetti estará acompanhado pelos alunos da Fábrica de Gaiteiros, no Cais Embarcadero. Renato Borghetti / Divulgação

O Natal terá som de festa e alegria neste sábado, dia 20, com o show gratuito do Renato Borghetti Trio, acompanhado pelos alunos da Fábrica de Gaiteiros, no Cais Embarcadero, na Avenida Mauá, 1.050, no Centro Histórico de Porto Alegre. Um espetáculo que promete emoção, com uma pegada familiar e acolhedora.

Borghetti divide o palco com Neuro Junior, no violão de sete cordas, e Pedro Borghetti, no bombo leguero, além das crianças e jovens da Fábrica de Gaiteiros, projeto social e cultural fundado por ele na Barra do Ribeiro.

A iniciativa ensina gratuitamente o acordeão “gaita de oito baixos” para alunos de sete a 15 anos, com instrumentos confeccionados, em sua maioria, no próprio espaço do projeto.

A apresentação começa às 19h30min e integra a programação da Vila de Natal do Cais, que também conta com uma árvore iluminada de 10 metros. Para quem vai com crianças, vale chegar mais cedo: no mesmo dia, às 18h30min, acontece a chegada do Papai Noel e o desfile de Natal.

Festival do Barro na Vila Flores

Evento valoriza trabalhos feitos à mão. Luciane Bucksdricke / Divulgação

Neste sábado, dia 20, acontece a 8ª edição do Festival do Barro, evento que reúne ceramistas e público interessado na produção contemporânea em cerâmica. A programação inclui atividades abertas, como modelagem coletiva e demonstração de torno, além de uma feira com 37 artistas ceramistas. É também uma boa oportunidade para garantir lembranças de Natal.

Vale para conhecer trabalhos autorais, conversar com quem produz e entender de perto os processos da cerâmica hoje. O festival valoriza a técnica, dedicação e o visual único do trabalho feito à mão, em um dos ambientes mais democráticos e acolhedores de Porto Alegre: o Vila Flores.

O Festival do Barro acontece das 13h às 19h, no centro cultural Vila Flores, na Rua São Carlos, 759. A entrada é gratuita.

Celebração e alta gastronomia

Cardápio sofisticado e open bar. Divulgação / Divulgação

O hotel Hilton Porto Alegre preparou uma programação especial para celebrar o Natal e a chegada do Ano-Novo. São ceias e almoço natalino que combinam pratos autorais, estações gastronômicas e sobremesas artesanais, além de opções pensadas para veganos e crianças. Na noite de Natal, o hotel ainda recebe o Papai Noel, das 20h às 21h.

A ceia de Natal acontece no dia 24 de dezembro, das 20h à meia-noite, no salão de festas do hotel. No dia 25, o Hilton também oferece um almoço especial, servido das 12h às 15h, no restaurante Clos Du Moulin, com buffet que valoriza receitas tradicionais da data.

Já o Réveillon promete uma noite de alta gastronomia e celebração. A ceia do dia 31 de dezembro começa às 20h e segue até as 3h, com open bar, menu sofisticado e música ao vivo, com DJ e show da banda Love Cats.

Todas as experiências acontecem no Hilton Porto Alegre, na Rua Olavo Barreto Viana, 18. As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 98164-1038.

Pausa

A coluna entra em uma breve pausa pelas próximas duas semanas, por conta do Natal e do Ano-Novo. Um intervalo para recarregar, organizar ideias e me preparar para tudo de muito legal que vem pela frente. Retorno na edição do dia 10 de janeiro, com novos roteiros e projetos, além de histórias fresquinhas para dividir por aqui.