Para uma ceia de Natal saborosa e preparada com carinho

Essa dica é uma delícia para quem quer levar sabor (muito!) e charme para a ceia de Natal. A Doces Sensações está aceitando encomendas até o dia 18 de dezembro. Tudo é feito com carinho pela Carine Pedroso, com uma produção artesanal cuidadosa, garantindo frescor e qualidade.

No cardápio, há uma infinidade de produtos que estão, de verdade, entre os melhores que já comi. Hoje, a cada encontro de amigas, são as delicadezas da Carine que encomendo – inclusive para aquelas com restrições alimentares sempre tem alguma delícia que combina com o momento.

A Doce Sensações oferece canapés, mesas de antepastos, doces, terrines, quiches e tortas. As terrines, inclusive, são minha dica top para a mesa de Natal ou para curtir em casa, celebrar algum outro momento com a família ou até para eventos corporativos.

Para quem quer um toque especial, há também serviço de mesa gourmet, porções quentes e sobremesas – todas as opções do cardápio estão disponíveis. Encomendas pelo telefone (51) 99582-5472 ou pelo Instagram @docessensacoes.poa, com o cardápio completo na bio.

Amor de presente

Lucro será para tratamento de saúde. Divulgação / Divulgação

As escritoras Cris Lisbôa e Fernanda Lisbôa lançam uma sugestão de presente de Natal com lindeza, palavras que abraçam e muita buena onda para o novo ano: a coleção de bonés que misturam poesia, solidariedade e arte.

Sempre fui encantada pela “dona das palavras” Cris Lisbôa. Professora de escrita criativa, cada mensagem dessa poeta é um afago na alma, independente do assunto. Logo chegou Fernanda também nesse mundo de palavras contundentes e certeiras. Tanto que as redes sociais de ambas – @a_crislisboa e @autosaber – hoje têm seguidores fiéis, que se sentem acarinhados a cada novo texto.

Além de lindos, os bonés têm 100% do lucro destinado à campanha “O Amor Cura”, que cobre despesas do tratamento oncológico da Fernanda – daqueles percalços que a vida traz e que a gente tá aqui para ajudar a superar. Um presente que faz bem, leva o bem e, no melhor dos sentidos, coloca poesia na cabeça de quem usa. Os bonés, de edição limitada, funcionam como acessório de praia, presente de fim de ano ou declaração do que se deseja para 2026.

A venda presencial ocorre apenas em dezembro, de quarta a sábado, das 11h às 19h, no Café República Cup (Rua da República, 358, na Cidade Baixa) e no Pâtissier (Rua Marquês do Pombal, 128, Moinhos de Vento). O Café República Cup oferece cafés feitos a partir de grãos especiais, com torra artesanal, e comidinhas clássicas de cafeterias brasileiras e portenhas. Já o Pâtissier mantém sua tradição semanal com a feijoada gaúcha e abriu encomendas para os pratos que são estrela da ceia, como salada de bacalhau e mil-folhas de baunilha (inesquecível). Mais informações pelo Whatsapp (51) 99447-9061.

Feira cervejeira

A feira é cervejeira, mas tem presentes para todos os gostos – até os abstêmios. A Bella Ciao realiza a 15ª edição em Porto Alegre no domingo, das 12h às 20h, na Praça Saint Pastous, na Cidade Baixa. Desta vez, o evento tem temática cervejeira, com brassagem ao vivo conduzida pelos próprios cervejeiros da feira.

São 105 expositores da economia criativa, com artesanato, moda, cerâmicas, livros, comidinhas, bebidas artesanais e projetos sociais. Haverá também estamparia gratuita com a arte oficial da feira, criada por Ruben Castillo.