Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Roteiro
Notícia

Para uma ceia de Natal saborosa e preparada com carinho

Outros destaques da coluna: feira em Porto Alegre reúne expositores da economia criativa com sugestões de presentes

Sara Bodowsky

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS