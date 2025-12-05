Entre taças e parreirais, o Natal acontece no Vale dos Vinhedos 

O Natal nos Vinhedos volta a movimentar o Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, com entrada gratuita e programação ao ar livre em meio aos parreirais. O evento reúne vinhos, espumantes, sucos e uma seleção de comidinhas típicas da Serra – doces, polenta mole e brustolada, queijos, salames, entre outras delícias. São 35 estabelecimentos com o melhor da produção vitivinícola da região e também gastronômica de cidades como Bento, Monte Belo do Sul e Santa Tereza.

A proposta é aproveitar o fim de tarde nos vinhedos em clima natalino, com taças para consumir no local e rótulos à venda para levar para casa ou garantir os presentes de fim de ano. A vibe é bem relax, com espaço amplo e estrutura pensada para quem quiser circular, provar e curtir.

E no último dia, o Papai Noel faz uma chegada especial pelo céu, direto para o palco instalado entre os vinhedos – que é outra atração do evento com música, dança e muita cultura.

O Natal nos Vinhedos acontece neste sábado, e no outro fim de semana, dias 12 e 13, no km 21 da RS-444, no Vale dos Vinhedos (em frente à vinícola Miolo). A entrada é grátis. Saiba mais no Instagram @natalnosvinhedos.

Ceia vegana em casa

Cardápio saboroso e festivo. Divulgação / Divulgação

O restaurante Plantô está aceitando encomendas da sua ceia de Natal vegana, pensada para vegetarianos, veganos e também para quem quer complementar a mesa com pratos sem ingredientes de origem animal. O cardápio serve quatro pessoas e inclui assado natalino, cebola crocante com nozes, salpicão de grão-de-bico, arroz festivo, peras assadas ao molho agridoce e outros preparos típicos da casa.

Os pedidos podem ser feitos até o dia 17 de dezembro, ou antes, caso a capacidade de produção seja atingida. As ceias podem ser entregues diretamente no endereço do cliente, com taxa adicional. Além de vegana, a ceia é sem glúten, embora possa conter traços. A proposta é oferecer uma alternativa leve e festiva para diferentes perfis de famílias e celebrações. Encomendas pelo telefone/Whatsapp: (51) 99932-5318.

Duas feiras em uma

Pátio 24 recebe a Feira Incomum de Natal e a Feira Glúten Free no mesmo dia. Divulgação / Divulgação

Dica para quem quer adiantar os presentes e a decoração de Natal com produtos locais: o Pátio 24 recebe, na próxima quarta-feira, dia 10, das 11h às 19h, uma edição dupla de feiras. A programação reúne a Feira Incomum de Natal e a Feira Glúten Free, cada uma com propostas diferentes.

A Incomum traz uma curadoria especial de Natal, com artesãos e marcas gaúchas de design autoral. Entre os destaques estão produtos como papelaria, joias em prata, velas aromáticas, cerâmicas pintadas à mão, além de guirlandas, itens de mesa posta e peças de decoração, tudo com forte apelo afetivo e identidade local.

Já a feira Glúten Free reúne mais de 20 marcas dedicadas à alimentação inclusiva. O público encontra pães, pizzas, bolos, salgados e churros preparados na hora, tudo sem glúten, além de produtos também sem lactose, sem proteína do leite, sem ovos e veganos. Há degustações e opções indicadas para celíacos e intolerantes. O evento será no Pátio 24, na Rua 24 de Outubro, 1.454.

Festa cervejeira no Quarto Distrito

A Cervejaria Chosen Beer comemora nove anos no dia 13, sábado, com uma festa ao ar livre a partir das 17h. Serão seis horas de samba e pagode até a meia-noite, seguidas a partir daí com um set de DJs até as 5h da manhã. Vai rolar Thiago Ribeiro & Amigos, Pagode do Ronaldo e DJs set com Nego Minas, Vinezito, Conci e PH Menezes.

O evento acontece no Ferro Velho do Quarto Distrito (Rua Dr. João Inácio, 145), espaço que virou uma das locações mais interessantes da região. Além das cervejas da casa, o público encontra opções de comidinhas, sucos e drinks sem álcool. Os ingressos estão disponíveis pela Sympla ou no local, na hora. Saiba mais no Instagram @chosenbeer.



