O café da manhã dos sonhos em Porto Alegre

A Mother’s Cake, que produz bolos deliciosos e artísticos assinados pela criativa Tiandra Maino, lançou há pouco a marca Mother’s Coffee, que oferece experiências exclusivas de café da manhã e de coffee break.

A proposta traz a qualidade e o sabor já característicos da Tiandra, com opções desde eventos particulares até corporativos. Tem café da manhã de hotel (sério, minha refeição preferida) e coffee break. O cliente pode escolher entre sanduíches, petiscos, canapés, minihambúrgueres, doces e bolos artesanais, tudo de acordo com o cardápio combinado.

E, é claro, com muito sabor – que surpresa boa encontrar também a delícia da cozinha da Tiandra nos salgados, além dos doces – dos quais sou fã há anos!

O contato é através do WhatsApp (51) 99288-5735 ou pelo perfil do Instagram @mothers_cake_poa.

Grande Prêmio

Domingo é dia do tradicional Grande Prêmio Bento Gonçalves 2025 no Jockey Club do Rio Grande do Sul (Av. Diário de Notícias, 750), em Porto Alegre. E esse ano a celebração traz três espaços para curtir a final do evento, das 12h às 19h.

O Pavilhão Popular é aberto ao público, tem entrada grátis e oferece food trucks de bebidas e comidinhas deliciosas, com marcas reconhecidas na cidade. Esse espaço também estará aberto para as corridas de sábado, das 15h às 19h.

Já o clássico almoço de domingo, no Salão Amarelo, é assinado pelo Mule Bule Gastronomia e oferece buffet de saladas, pratos quentes, sobremesas e ilha de caipirinhas assinadas pelo Dudu das Caipiras, com valor de R$ 110 por pessoa.

Leia Mais A experiência que transforma as ruínas de São Miguel das Missões em sala de cinema

A terceira opção, também no domingo, é Turfe, Vinho & Brasa, um almoço harmonizado com cortes especiais de carnes e vinhos selecionados, em um ambiente reservado sob a sombra da figueira, com vista para o paddock (onde os cavalos e os jóqueis se preparam antes das corridas). A curadoria das carnes é da Merece Carnes, a seleção de vinhos (espetacular, com ótimos rótulos) da Vineria Cembra e a condução do assado fica por conta do Assado em Brasa.

Os ingressos para essa experiência custam R$ 255 e estão disponíveis na plataforma Sympla. O estacionamento custa R$ 35. Mais informações no perfil do Instagram @jockeyclubrs.

Arte com sabor

Comida e diversão farão parte do espetáculo na Fábrica do Futuro. Divulgação / Divulgação

Que tal um domingo divertido, com muito humor, performances de revista em um espetáculo interativo com drag queens e muita gastronomia?

É a proposta dessa edição do Brunch&Drag, que traz na Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes 609, bairro Floresta) o tema Drags do Futuro.

As portas abrem às 10h30min e o evento começa às 11h. O ingresso, na hora, custa R$ 50 e inclui as performances e shows. A gastronomia será à la carte, com o menu servido pelo Café Desafino. Para conhecer mais o trabalho artístico do Brunch&Drag, confira o perfil do Instagram @brunch_drag_poa.

Palco Indígena

Arte dos povos originários ocupa diversos pontos de Porto Alegre. João Maria / Divulgação

A primeira edição do Festival Palco Indígena está acontecendo desde quinta-feira e segue até domingo aqui em Porto Alegre. A proposta reúne espetáculos de teatro e dança indígenas.

A programação conta com performances e oficinas de artistas locais, como Nayane Gakre (Kaingang), o grupo Teko Guarani, da Tekoa Anhetengua, e o grupo Kaingang, Tupé Pãn. Além desses, o Festival inclui referências das artes indígenas contemporâneas de outros Estados, com atuação em dança, teatro, design, cinema, moda e ativismo indígena.

Leia Mais Biscoito com gosto de infância: conheça a marca que está em expansão em Porto Alegre

Entre os convidados estão a atriz, performer e pesquisadora Lilly Baniwa (AM), a artista e antropóloga Kiga Boé, do povo Bororo (MT), além de Barbara Kariri, Idiane Crudzá e Kawrã, do povo Kariri (CE), da Coletiva Flecha Lançada.