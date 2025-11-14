Gastronomia, vinhos e águas: uma experiência sensorial na serra gaúcha

No Wood Hotel, em Gramado, jantar une cozinha autoral e harmonizações, além da produção regional. Reprodução / Instagram,@ocregramado

Essa dica é para quem gosta de alta gastronomia combinada com vinhos de excelência. O projeto Wood com Sud, criado por Roberta Sudbrack para celebrar a cozinha como um território sensorial cheio de encontros, tem sua última edição de 2025 no dia 29 de novembro, recebendo o incrível chef Marcelo Schambeck (Capincho), para uma noite de criação a quatro mãos. O jantar acontece no Restaurante Ocre, do Wood Hotel, em Gramado – que faz parte do Grupo Casa Hotéis.

O cardápio pensado por Roberta e Marcelo e combinado com vinhos e águas é uma verdadeira experiência para os sentidos e uma viagem regional. Não só (mas também) pelo Rio Grande do Sul, já que inclui produtos uruguaios e brasileiros. Tem cogumelos, frutas como araçá e butiá, embutidos brasileiros, costela, entre outras delícias.

E veja que interessante: a harmonização de vinhos será conduzida pelo sommelier Gustavo Buske, bicampeão Melhor Sommelier do RS. E Gustavo, além de especialista em vinhos, também é sommelier de Águas Minerais – sim, porque cada local traz uma característica diferente para a água que brota daquele terroir. E nesse jantar, cada prato será harmonizado com vinhos e com águas especiais. Ou seja, promessa de uma experiência única, mesmo!

O jantar harmonizado custa R$ 539, e sem harmonização, R$ 429. A taxa de serviço já está inclusa no valor. Informações e reservas pelo WhatsApp (54) 3295-7505.

Marcas gaúchas

Loja fica no Praia de Belas Shopping. Divulgação / Divulgação

Há oito anos (que bacana estarmos há tanto tempo juntos) trago para vocês, aqui na coluna, dicas de destinos, de comidinhas gostosas e também de produtos autorais que têm a nossa cara e o nosso jeito local. Sempre que encontro alguma novidade, penso na hora em dividir aqui com vocês.

Por isso é uma alegria contar sobre a Tela, um projeto com a assinatura do Sebrae RS, que está no terceiro andar do Praia de Belas Shopping e que reúne 30 marcas gaúchas, entre gastronomia, vinhos, moda, design e bem-estar.

O projeto renova a curadoria a cada seis meses, com novas marcas chegando. Além de conhecer produtos de altíssima qualidade e de muito propósito, o espaço é emocionante para quem, como eu – e sei que como muitos de vocês que me leem aqui –, ama esse trabalho empreendedor de colocar em prática um sonho, desenvolver com qualidade e ver essa ideia realizada. Você pode conferir mais sobre essas marcas locais no perfil do Instagram @telaloja.

Charque da fronteira

Produto artesanal é feito em Hulha Negra. Sara Bodowsky / Agencia RBS

Sempre brinco que meu prato preferido é “comida de verdade”. O que é uma definição ampla, é claro, já que essa expressão pode ter significado diferente para diferentes pessoas. Mas sou muito fã de comidas que lembram sabores da infância. E o carreteiro de charque é, sem dúvida, um desses.

Um charque bem feito, com alguma gordura (para mim, essencial!) para dar sabor, temperado apenas com cebola e alho, especialmente se conseguir tirar o sal da carne no equilíbrio para não precisar adicionar extra, tudo isso acompanhado de uma salada de tomates com cebola, é uma refeição que acolhe.

Depois de deixar todos vocês com fome, imagino, vou dar a dica de um produto que conheci e me apaixonei: o charque produzido pela Agroindústria Sinuelo, de Hulha Negra.

O casal Manoel e Maria Gorete Domingues oficializou a produção como agroindústria durante a pandemia, e a marca já é um sucesso. Feito de maneira totalmente artesanal, o charque é vendido em pacotes de 500g nos formatos manta (peça inteira), o tradicional (meu preferido), light (com menor quantidade de gordura), e o espetacular charque de cordeiro. Eles oferecem também linguiças artesanais.

O produto está em algumas casas especializadas de Porto Alegre e a marca envia para todo o Brasil. O WhatsApp para contato é o (53) 99948-4783. Conheça também o perfil do Instagram da Agroindústria Sinuelo, que é o @sinuelo_agroindustria.