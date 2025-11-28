Chefs, bons drinks e pista animada: um domingo para celebrar no Bom Fim

Evento terá menu exclusivo, carta de vinhos e a estreia da lojinha. Alessandro Quevedo / Divulgação

Essa época de final de ano é conhecida por preencher rapidamente até as agendas mais descomplicadas. Por isso, já anota essa dica de celebração perfeita para começar a se despedir de 2025: no domingo, dia 7, tem aniversário de três anos do restaurante e bar Libertino (Rua Santo Antônio, 801, Bom Fim).

O evento terá à frente os sócios Mauri Olmi e Fernanda Souza e rola das 17h às 23h em formato aberto, com pratos e coquetéis circulando ao longo da noite. O serviço será em pequenas porções, dando a chance ao público de explorar a criatividade de 18 nomes da gastronomia e coquetelaria gaúcha – entre eles Marcelo Schambeck (Capincho), Vini Aguinsky (Tangá), Lili Andriola e Leo Magni (Mandarinier), Nati Tussi (Nati Tussi Consultoria), e vários outros.

A festa terá ainda DJs e a estreia da Lojinha do Libertino, com três peças exclusivas: camiseta criada por Daniele Stuani, ecobag assinada por Taís Back e uma série de pôsteres desenvolvidos por Design is True e Taís Back, com ilustrações e frases já conhecidas pelos frequentadores.

O evento é aberto ao público e será por ordem de chegada, com mesas distribuídas pelo espaço interno, pelo bar Libertário e pela área externa. Será oferecido o cardápio com os drinks e pratos especiais do aniversário. Saiba mais nas redes sociais @libertino.poa.

Vinhos e vizinhos

Evento ocorre desde 2018. Divulgação / Divulgação

Neste sábado rola a tradicional feira Vinhos e Vizinhos no Paseo Shopping (Av. Wenceslau Escobar, 1.823), evento dedicado aos vinhos e espumantes de verão, além de gastronomia e presentes de Natal.

A seleção é uma curadoria dos “vizinhos” da Zona Sul com distribuidores de espumantes e vinhos e também vinícolas locais, além da gastronomia com biscoitinhos de Natal da Nani Grundler, geleias e risotos desidratados da No Tacho, e os pães da padaria vegana Curto Pão, entre outros.

Leia Mais Conheça a delicadeza do macramê feito à mão na zona sul de Porto Alegre

A Feira Vinhos e Vizinhos é promovida desde 2018 pela plataforma A Zona Sul é a Minha Praia e acontece das 11h às 19h. Para saber mais, confira as redes sociais do @azonasuleaminhapraia.

Natal que acolhe

Campanha mobiliza doações para 200 famílias Mbyá-Guarani. Sara Bodowsky / Arquivo pessoal

A época natalina provoca tantos sentimentos, não é mesmo? Para mim, é um momento de gratidão. De agradecer, de verdade, por ainda estar aqui, com propósito e intenção de um mundo mais acolhedor.

Por isso, nesse momento, também é importante lembrar daqueles que precisam de auxílio: as 13 aldeias Mbyá-Guarani atendidas pelo programa de apoio às comunidades indígenas – com um total de 200 famílias com aproximadamente 290 crianças. São grupos que têm seu sustento através da produção de artesanato e da agricultura de subsistência.

Leia Mais A feijoada que celebra a volta de uma parte tão importante de Porto Alegre

A campanha vai até o dia 8 de dezembro e solicita a doação de brinquedos novos ou em boas condições de uso, panetones, leites ou cestas básicas. É possível entregar aqui em Porto Alegre, na Rua Baronesa do Gravataí, 380/303, ou solicitar a coleta das doações na Capital e Região Metropolitana. Para agendar a entrega ou a coleta, o telefone é (51) 98301-8171, com Viviane.

O Quebra-Nozes

Clássico natalino traz estrelas internacionais ao palco da Fiergs neste domingo. Divulgação / Divulgação

Não é nem dezembro e esta coluna já está num clima super natalino, não é mesmo? Pois olha que bacana: nesse domingo tem uma apresentação da montagem O Quebra-Nozes, superprodução da The Moscow Ballet dirigida por Andrey Lyapin que recria com esplendor a atmosfera do conto de E.T.A. Hoffmann, com música de Tchaikovsky.

Leia Mais Um café colonial para saborear sem pressa em Arroio do Padre

A produção é protagonizada por dois nomes consagrados da cena internacional: Oksana Bondareva, solista do lendário Teatro Mariinsky e reconhecida por sua expressividade e presença magnética no palco, e o italiano Leonardo de Checchi, aplaudido por sua técnica refinada e pelas conquistas em competições de prestígio mundial.