Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Fíndi em Porto Alegre tem sabor de vinho, literatura e moda autoral

Vila Flores receberá mais de 20 vinícolas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, e a Feira Mosaico realiza uma edição especial no Centro da Capital

