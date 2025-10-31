Fíndi em Porto Alegre tem sabor de vinho, literatura e moda autoral

Mais de 20 vinícolas de regiões do Estado participarão do evento. Marcelo Curia / Divulgação

A dica é para quem curte e é curioso sobre vinhos, especialmente a produção local e artesanal: a sexta edição do Vinho no Vila Flores rola nesse final de semana.

No local, estarão reunidas mais de 20 vinícolas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul: Porto Alegre (sim, tem vinho de muita qualidade sendo feito aqui na Capital), Monte Belo do Sul, Viamão, Pinto Bandeira, Taquara, Caxias do Sul, Santana do Livramento, Canguçu, Bento Gonçalves, Gramado, Barão e Serafina Correa, além de um vinho catarinense da Praia do Rosa, em Imbituba.

Os vinhos apresentados são produções autorais, muitos feitos em pequena escala e com técnicas que também conversam muito com a singularidade de cada região.

O Vinho no Vila Flores tem ainda feirinha com as queijarias Tempo e Tambero (ótimas), além da charcutaria da Smoked&Co! e da Ancestrale! Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e também na hora, no valor de R$ 160 (cada dia), com direito à degustação de todos os vinhos expostos e também a uma taça do evento. O Vila Flores fica na Rua São Carlos, 753, no bairro Floresta. O evento é no sábado e no domingo, das 14h às 20h.

Mosaico na Feira

Atração reúne moda autoral, design, arte, produtos de bem-estar e brechós. Rafa Ferretti / Divulgação

Esse fim de semana o Centro Histórico fica ainda mais lindo, porque é o começo da Feira do Livro. Além das bancas e dos acontecimentos culturais tradicionais da Feira, vários eventos paralelos fazem da região central da cidade um ponto de encontro para todos os públicos.

Um deles é a Feira Mosaico com sua edição especial Mosaico no Centro, que rola na esquina da Rua General João Manoel com a Rua dos Andradas (Rua da Praia) no sábado, das 11h às 19h. É uma celebração com mais de 30 empreendedores diferentes, entre moda autoral, design, arte, produtos de bem-estar e brechós, além de muita música.