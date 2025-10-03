Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Roteiro
Opinião

Evento celebra tradição gaúcha com chimarrão e música à beira do Guaíba  

A atividade ocorre gratuitamente no dia 11 de outubro e contará com espaços gastronômicos, shows, brincadeiras para as crianças, entre outras atrações

