Evento celebra tradição gaúcha com chimarrão e música à beira do Guaíba  

Joka Alovisi e Ernesto Fagundes são os idealizadores da iniciativa programada para o dia 11 de outubro. Tati Feldens / Divulgação

Essa é para colocar na programação dos amigos, da família ou até para você ir curtir solito, porque o chimarrão é companhia: no sábado, dia 11 de outubro, rola A Hora do Mate, uma celebração gratuita à beira do Guaíba.

A idealização, criação e iniciativa são do querido amigo Ernesto Fagundes e da Joka Alovisi, que se uniram a Neto Fagundes e Ricardo Koech para transformar nossa orla com vida, tradição, empatia e o ato ancestral de compartilhar.

Vão rolar rodas de mate, espaços gastronômicos, shows, brincadeiras para as crianças e a Alameda do Mate, onde o público poderá conhecer mais sobre a erva-mate, produto ancestral dos nossos povos originários do sul, que hoje se confunde com nossa identidade gaúcha.

A curadoria sonora fica a cargo de Ernesto Fagundes, que conduz artistas convidados pelos Os Fagundes: Juliano Barreto (cantando Lupicínio Rodrigues), Pedro Veríssimo, Rafuagi e Renata Adegas (cantando Elis Regina), entre os que já confirmaram presença.

E mais: telões de led vão transmitir em tempo real, rodas de chimarrão de gaúchos espalhados pelo mundo. É no sábado, dia 11, a partir das 11h. Os detalhes da programação estão no perfil do Instagram @ahoradomate2025.

Feira de rua

Praça Garibaldi, na Cidade Baixa, recebe o evento neste sábado. Brick Desapegos / Divulgação

E neste sábado (4) o Brick de Desapegos está de volta à Praça Garibaldi, no coração da Cidade Baixa, das 11h às 22h, para a primeira edição da Praça Cultural, organizada em parceria também com o Coletivo de Rua. O espaço, recém-revitalizado, retoma a tradição cultural e artística dos eventos de rua que acontecem ali.

