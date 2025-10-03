Evento celebra tradição gaúcha com chimarrão e música à beira do Guaíba  

Essa é para colocar na programação dos amigos, da família ou até para você ir curtir solito, porque o chimarrão é companhia: no sábado, dia 11 de outubro, rola A Hora do Mate, uma celebração gratuita à beira do Guaíba.
A idealização, criação e iniciativa são do querido amigo Ernesto Fagundes e da Joka Alovisi, que se uniram a Neto Fagundes e Ricardo Koech para transformar nossa orla com vida, tradição, empatia e o ato ancestral de compartilhar.
Vão rolar rodas de mate, espaços gastronômicos, shows, brincadeiras para as crianças e a Alameda do Mate, onde o público poderá conhecer mais sobre a erva-mate, produto ancestral dos nossos povos originários do sul, que hoje se confunde com nossa identidade gaúcha.
A curadoria sonora fica a cargo de Ernesto Fagundes, que conduz artistas convidados pelos Os Fagundes: Juliano Barreto (cantando Lupicínio Rodrigues), Pedro Veríssimo, Rafuagi e Renata Adegas (cantando Elis Regina), entre os que já confirmaram presença.
E mais: telões de led vão transmitir em tempo real, rodas de chimarrão de gaúchos espalhados pelo mundo. É no sábado, dia 11, a partir das 11h. Os detalhes da programação estão no perfil do Instagram @ahoradomate2025.
Feira de rua
E neste sábado (4) o Brick de Desapegos está de volta à Praça Garibaldi, no coração da Cidade Baixa, das 11h às 22h, para a primeira edição da Praça Cultural, organizada em parceria também com o Coletivo de Rua. O espaço, recém-revitalizado, retoma a tradição cultural e artística dos eventos de rua que acontecem ali.
Serão pelo menos 50 expositores com uma curadoria especial de moda sustentável, arte independente e criações autorais. Durante todo o evento vão rolar apresentações de DJs e também programação para as crianças. Mais informações no perfil do Instagram @brickdedesapegos.