Conheça a delicadeza do macramê feito à mão na zona sul de Porto Alegre

Nossa casa é feita de detalhes que contam não só nossa história, mas também a daqueles que produzem e criam os objetos que trazemos para dentro dela.

Quando conheci a arte da Cibele Toledo, que na Zona Sul, em Ipanema, produz no seu Laboratório Artesanal peças de macramê para decoração, fiquei encantada e sabia que precisava mostrar para vocês. Os fios grossos são tecidos com delicadeza, criando desenhos e padrões que tornam os ambientes mais acolhedores e gentis.

A Cibele tem 51 anos, um filho de 27, e foi na pandemia, como tantos outros, que finalmente colocou em prática a “mão boa para produção”, como ela mesma define. Já trabalhava com produção e criação de cenários, então, para a arte têxtil, foi um pulo. Todos os amigos de aniversário recebiam, de presente, uma obra da Cibele. Que além dos fios, usa também galhos, sementes e o que mais encontrar na natureza.

Hoje, a maior parte das vendas é online, pelo site e pelo Instagram. O WhatsApp é (51) 98143-8768. E aproveita, quando visitar o perfil, para já conferir as surpresas de Natal, porque sim, a marca já está produzindo peças para o final do ano.

Vinho e vinil

Um dos restaurantes mais consagrados de Porto Alegre – que inclusive faz parte da seleta lista de restaurantes que abrem na cidade nas segundas-feiras – o Peppo Cucina, celebra 21 anos justamente no dia 21 de outubro, na próxima terça. E em um evento aberto ao público, recebe dezenas de vinícolas e importadoras parceiras, que estarão oferecendo degustações de seus produtos ao som de muita música no deck e no pátio do restaurante e em seu espaço de eventos, o Scantinato di Peppo.

Leia Mais Saiba onde é feito o xis com rosca no lugar do pão, pelo qual me apaixonei

A trilha sonora terá a assinatura do parceiro de longa data da casa, o DJ Lê Araújo, que vai apresentar pela primeira vez ao público seu novo projeto, o Vinil no Sofá, onde mostra e toca parte do seu acervo de vinis colecionados ao longo de sua carreira de mais de 36 anos.

É na terça, das 19h às 21h, na Rua Dona Laura, 161, Moinhos de Vento. A entrada é grátis.

Vinhos em Flores da Cunha

Flores da Cunha fica cerca de 150 quilômetros distante de Porto Alegre e é um destino encantador. São vinícolas, propriedades rurais e uma natureza lindíssima que recebem turistas com muitas opções de passeios.

E para quem curte vinhos e gastronomia de alta qualidade, essa dica é imperdível: a Vinícola Bebber e o seu restaurante, agora remodelado e com novo nome, VOLUI (em homenagem ao vô Luigi Bessa, que construiu a casa onde hoje é o espaço).

Leia Mais De amizade a parceria de negócios: conheça o projeto que oferece serviço de decoração e doces para festas

A proposta do VOLUI é a gastronomia autoral, de poucos lugares, e sempre focando na harmonização de sabores com vinhos, em uma experiência enogastronômica de seis passos. O cardápio é atualizado duas vezes por ano e a cozinha está sob o comando do chef William Williges.