Brunch de Dia das Crianças combina diversão, boa comida e solidariedade em Porto Alegre

Quer comemorar o domingo dos pequenos em grande estilo, com diversão e também solidariedade? Neste domingo, o Hilton Porto Alegre celebra o Dia das Crianças com um brunch especial no restaurante Clos Du Moulin. Além do cardápio elaborado e característico, o evento ainda vai oferecer atividades para o público infantil.

E quem vier para o brunch é convidado a participar de uma campanha de arrecadação de brinquedos em apoio à Fundação Pão dos Pobres – o hotel oferece 20% de desconto para quem contribuir com um brinquedo novo ou em bom estado (lembrem que bom estado é praticamente novo, certo?).

O menu do brunch traz uma fusão entre café da manhã e almoço, com opções que vão de pães artesanais, panquecas e tapiocas feitas na hora a pratos quentes como filé mignon, salmão e risotos. A mesa de sobremesas oferece tortas, brigadeiros, cheesecake e pavlova de frutas vermelhas. Enquanto isso, os pequenos poderão aproveitar oficinas e brincadeiras organizadas conforme a faixa etária, incluindo teatro de fantoches, slime e gincanas temáticas.

O brunch acontece das 12h às 15h30min, no restaurante Clos Du Moulin, no 5º andar do Hilton Porto Alegre (Rua Olavo Barreto Viana, 18, Moinhos de Vento). Os valores são de R$ 169 + 10% para adultos e R$ 66,50 + 10% para crianças de 6 a 12 anos. Reservas pelo telefone (51) 98164-1038.

Cultura e gastronomia

Na próxima quinta-feira começa, em Gramado, mais uma edição do Festival de Cultura e Gastronomia, com mais de 100 atrações – incluindo opções inéditas. A 17º edição do evento acontece até o dia 15 de outubro em uma megaestrutura montada no Lago Joaquina Rita Bier e terá entrada gratuita, todos os dias, das 11h às 22h.

Nessa estrutura central estarão reunidos 12 restaurantes que servirão pratos criados para o evento. No mesmo lugar, os visitantes poderão explorar dois sofisticados espaços de vinhos, uma área dedicada a cervejarias artesanais, uma ilha de drinks e um café com a primeira torrefação de Gramado.

Além da gastronomia – que também é cultura – estão previstas 50 apresentações teatrais, 34 shows que vão do jazz à música tradicionalista, e danças típicas. Ainda vão rolar aulas-shows gratuitas no local. E para quem é entusiasta da alta gastronomia, o restaurante Primrose, do Castelo Saint Andrews, e a Casa Lugano sediarão Festins com chefs convidados. É possível comprar antecipadamente os pratos (e evitar fila) pelo site.

O urso de Erico

Peça estará em cartaz neste final de semana no Teatro Oficina Olga Reverbel. ANA VIANNA / Divulgação

O Urso com Música na Barriga sempre foi um dos meus livros preferidos de Erico Verissimo, entre tantas histórias lúdicas que foram construindo, aos poucos, a leitora que sou hoje.

Por isso, é uma alegria saber que o Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher, recebe, neste sábado e domingo, o espetáculo infantil inspirado nessa obra.

A montagem da Cia Atimonautas celebra o Dia das Crianças e os 120 anos do escritor gaúcho com uma história divertida e sensível sobre afetos, diferenças e a importância de expressar sentimentos. Com direção de Arlete Cunha, a peça utiliza bonecos, marionetes e recursos do teatro de animação para dar vida à história do pequeno Urso-Maluco e de seu irmão, o Urso-com-Música-na-Barriga, que se comunica por sons melodiosos vindos da barriga.

As apresentações integram o festival Legado, que segue até o dia 21 de novembro e explora diversas facetas da obra de Erico Verissimo ou por ele inspiradas, como quadrinhos, teatro e literatura, ocupando também o Teatro Simões Lopes Neto e a Casa da Memória Unimed Federação/RS. Os ingressos para O Urso com Música na Barriga custam entre R$ 20 e R$ 40 e podem ser adquiridos no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br.

Queijo maturado

Produto é de Nova Petrópolis. Sara Bodowsky / Divulgação

Atenção, apaixonados por queijo! Peguem essa dica da Queijaria Tradição, uma agroindústria familiar de Nova Petrópolis: o Insano, um queijo maturado em cachaça de amburana. Que mistura espetacular em boca — um finalzinho que traz canela e alguma coisa de baunilha, sem perder o sabor característico do queijo colonial produzido com leite cru.

A Tradição é uma queijaria reconhecida em todo o Brasil. Mas, veja que curioso, meu primeiro contato foi passando pela frente do local, no interior de Nova Petrópolis. A palavra “Queijaria” me ganhou, entrei, fiz compras e saí encantada!