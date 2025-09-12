Um café colonial para saborear sem pressa em Arroio do Padre

Delícias e mais delícias: Café Colonial Casa da Figueira fica em Arroio do Padre, pertinho de Pelotas. Sara Bodowsky / Agência RBS

Sugestão para um passeio pertinho de Pelotas, distante cerca de 250 quilômetros de Porto Alegre: o Café Colonial Casa da Figueira, em Arroio do Padre.

Os proprietários definem a gastronomia oferecida como cozinha afetiva com raízes na culinária pomerana. Eu digo isso e mais: é delícia com delícia e com mais delícias. Os pratos preparados com as memórias da casa da infância se misturam com os sabores locais. Por exemplo, a sopa de galinha que é tradicional nos aniversários da cidade parece um abraço. A “roda de carreta”, tradicional massinha frita traz o sabor das melhores memórias.

Eles trabalham com produtos da própria cozinha ou de vizinhos da região. Tem charcutaria, queijos, sucos locais, café com leite, chás, bolos e doces, além de mais sopas e pães. Sem falar no espaço – um casarão antigo com um amplo espaço no jardim. É realmente para chegar sem pressa, até porque não dá vontade de sair.

Na última semana publiquei no meu perfil do Instagram (@SaraBodowsky) um vídeo todinho só com as delícias desse café colonial. Mas atenção: para atender da melhor maneira à demanda, o Casa da Figueira só funciona com reserva prévia pelo WhatsApp (53) 99161-5061. Sábados e domingos, das 12h30min às 17h. Consulte também pelo Instagram @sitiocasadafigueira.

Quase primavera

Bella Ciao ocorre neste domingo, na Cidade Baixa. Divulgação / Reprodução

A primavera, um dos momentos mais esperados do ano, especialmente em uma Porto Alegre que passou por um inverno rigoroso, já está sendo celebrada antes mesmo de chegar.

Neste domingo (14), a feira Bella Ciao tem sua edição de primavera homenageando o ambientalista gaúcho José Lutzemberger. Serão pelo menos cem expositores de produtos artesanais, comidinhas especiais, vinhos naturais e cervejas artesanais. Rola ainda show do Só Amor Trio, com Carlinhos Carneiro, Flu e Chico Bretanha, folk com Johny e Zendaia e ainda o Dj Cláudio Cunha.

A Bella Ciao acontece na Praça Saint Pastous, na Rua Sarmento Leite, quase esquina com a Av. Loureiro da Silva, na Cidade Baixa, das 12h às 18h30min, na Capital.

Rancho farroupilha

A comida do evento é preparada por Antônio Costaguta. Divulgação / Reprodução

Essa dica é para quem quer curtir o domingo celebrando o mês farroupilha. É Rancho Tabacaray, do El Topador, que traz costelão assado no fogo de chão, cortes nobres na parrilla e um cardápio campeiro farto servido à vontade.

A experiência inclui ainda oficina de charcutaria com Giordano Tarso e show ao vivo do Paysanos Trio, formado por Luiz Dallastra, Matheus Krummenauer e João Bauken, que apresentam o folk nativo contemporâneo.

Vale muito esse evento, tanto pela comida preparada pelo Antônio Costaguta – que inclusive agora está conosco na programação da RBS TV. Seja bem-vindo! Quanto pelo espaço e vibe do lugar.

O Rancho Tabacaray fica na Av. Vicente Monteggia, 2.770, bairro Vila Nova, em Porto Alegre. O evento ocorre das 11h às 16h. Ingressos em lote único, adulto, no valor de R$ 230, via Sympla.

Almoço ao ar livre

Diversas entradinhas serão servidas no Capullo, em Canela. Divulgação / Reprodução

Falando em comemorações farroupilhas, no próximo domingo, dia 21, tem uma nova edição do Churras no Pátio, no Capullo, em Canela.

O evento vai das 12h às 16h, oferecendo um almoço ao ar livre com tradição, música e alta gastronomia. Serão servidas entradas diversas, hambúrgueres, choripán, carnes premium de Los Galtchos na parrilla e acompanhamentos especiais. Rola ainda fogo de chão e um balcão de doces. A água e os refrigerantes estão incluídos no valor do ingresso, que é de R$ 199,90, e pode ser adquirido via Sympla.

A trilha sonora fica por conta da cantora e compositora Mari Junges, com um repertório marcado por jazz e sonoridades contemporâneas. Mezzo-soprano, Mari iniciou sua carreira aos nove anos e já se apresentou em palcos como Bar Opinião, Theatro São Pedro, Teatro Ópera de Arame e TV Globo, onde venceu o quadro Caldeirola.