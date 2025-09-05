Conheça o restaurante de Porto Alegre premiado pelo governo da Tailândia

A gastronomia de Porto Alegre pode comemorar: o tailandês Koh Pee Pee está entre os dois únicos restaurantes do Brasil a conquistar o selo Thai Select 1-Star, concedido pelo Ministério de Comércio da Tailândia. O restaurante já tinha o Thai Select, mas sem nenhuma estrela.

O selo Thai Select com estrela é conferido a restaurantes tailandeses de alta qualidade que oferecem uma experiência gastronômica confortável e acolhedora, com atmosfera de fine-casual dining, hospitalidade completa, equipe atenciosa e receptiva, além de ambientação e apresentação dos pratos que destacam características culinárias únicas.

Ou seja, o nosso Koh Pee Pee, com seus já 36 anos de história, segue como um dos melhores restaurantes de Porto Alegre e do Brasil. São mais de 40 variedades no menu, inclusive vegetarianas e livres de glúten.

Funciona todos os dias da semana, a partir das 18h30min. Fica na Rua Schiller, 83. Reservas pelo site kohpeepee.com.br, pelas redes sociais @kohpeepeethairestaurante ou pelo telefone (51) 3333-5150. Tem também delivery pelo site ou telefone (51) 3307-9279, com entrega cortesia.

Café e torra

Tudo à vontade no brunch. Eric Goiaba / Rede FeedMe / Divulgação

Já te programa para o sábado da semana que vem, dia 13, quando acontece uma sessão inédita da Torra Sessions, junto a um brunch e set de vinil no Café da Catedral. A proposta do evento itinerante é ocupar territórios inusitados, transformando esses espaços em pontos de encontros embalados por músicas e sabores.

Leia Mais Biscoito com gosto de infância: conheça a marca que está em expansão em Porto Alegre

O brunch é à vontade, com aquela fartura que gostamos. Pães artesanais, croissants, queijos, charcutaria, frutas frescas, doces e outras delícias, além de uma estação de ovos e uma de açaí. Já podia ser hoje esse evento – nota mental: não escrever a página com fome. Tudo acompanhado de café e sucos. Drinks e cafés especiais podem ser comprados à parte.

O Café da Catedral fica na Rua Dom Sebastião, s/n, na Capital. Os ingressos custam R$ 198 (taxas incluídas) e estão à venda via Sympla. Mais detalhes nos perfis @cafedacatedral e @torrasessions.

Comida autoral

Evento reúne produtores de queijo, chocolate e outras delícias. Divulgação / Reprodução

Neste domingo tem mais uma edição da Feira Nós – uma reunião bacana e delícia de vários produtos produzidos localmente no Rio Grande do Sul. Será no Pâtissier, espaço do chef Marcelo Gonçalves, aqui em Porto Alegre, das 11h às 19h.

O evento vai reunir 20 pequenos produtores de todo o Estado, que estarão oferecendo delícias como pães, queijos, charcutaria, café, mel, doce de leite, chocolates, geleias, molhos, vinhos e destilados. É para garantir a semana.

Leia Mais Pizza de sardinha: uma delícia para se jogar com paixão em Porto Alegre

E a dica: o chef Marcelo Gonçalves vai oferecer um cardápio descomplicado e acessível durante o almoço, utilizando inclusive produtos que estarão à venda na feira. A Pâtissier fica na Rua Marquês do Pombal, 128. Mais informações sobre a feira no perfil @nos.feira. O evento rola mesmo com chuva.

Serra saborosa

Restaurantes participantes desenvolveram pratos especialmente para o Sabores de Canela. Divulgação / Reprodução

Começou no dia 4 mais uma edição do Sabores de Canela. Participam 11 restaurantes, 10 hotéis e pousadas e sete parques temáticos. Moradores e turistas são convidados a percorrer os restaurantes participantes e degustar pratos criados especialmente para o evento. Várias programações gastronômicas também estarão acontecendo.