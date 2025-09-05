Conheça o restaurante de Porto Alegre premiado pelo governo da Tailândia

A gastronomia de Porto Alegre pode comemorar: o tailandês Koh Pee Pee está entre os dois únicos restaurantes do Brasil a conquistar o selo Thai Select 1-Star, concedido pelo Ministério de Comércio da Tailândia. O restaurante já tinha o Thai Select, mas sem nenhuma estrela.
O selo Thai Select com estrela é conferido a restaurantes tailandeses de alta qualidade que oferecem uma experiência gastronômica confortável e acolhedora, com atmosfera de fine-casual dining, hospitalidade completa, equipe atenciosa e receptiva, além de ambientação e apresentação dos pratos que destacam características culinárias únicas.
Ou seja, o nosso Koh Pee Pee, com seus já 36 anos de história, segue como um dos melhores restaurantes de Porto Alegre e do Brasil. São mais de 40 variedades no menu, inclusive vegetarianas e livres de glúten.
Funciona todos os dias da semana, a partir das 18h30min. Fica na Rua Schiller, 83. Reservas pelo site kohpeepee.com.br, pelas redes sociais @kohpeepeethairestaurante ou pelo telefone (51) 3333-5150. Tem também delivery pelo site ou telefone (51) 3307-9279, com entrega cortesia.
Café e torra
Já te programa para o sábado da semana que vem, dia 13, quando acontece uma sessão inédita da Torra Sessions, junto a um brunch e set de vinil no Café da Catedral. A proposta do evento itinerante é ocupar territórios inusitados, transformando esses espaços em pontos de encontros embalados por músicas e sabores.
O brunch é à vontade, com aquela fartura que gostamos. Pães artesanais, croissants, queijos, charcutaria, frutas frescas, doces e outras delícias, além de uma estação de ovos e uma de açaí. Já podia ser hoje esse evento – nota mental: não escrever a página com fome. Tudo acompanhado de café e sucos. Drinks e cafés especiais podem ser comprados à parte.
O Café da Catedral fica na Rua Dom Sebastião, s/n, na Capital. Os ingressos custam R$ 198 (taxas incluídas) e estão à venda via Sympla. Mais detalhes nos perfis @cafedacatedral e @torrasessions.
Comida autoral
Neste domingo tem mais uma edição da Feira Nós – uma reunião bacana e delícia de vários produtos produzidos localmente no Rio Grande do Sul. Será no Pâtissier, espaço do chef Marcelo Gonçalves, aqui em Porto Alegre, das 11h às 19h.
O evento vai reunir 20 pequenos produtores de todo o Estado, que estarão oferecendo delícias como pães, queijos, charcutaria, café, mel, doce de leite, chocolates, geleias, molhos, vinhos e destilados. É para garantir a semana.
E a dica: o chef Marcelo Gonçalves vai oferecer um cardápio descomplicado e acessível durante o almoço, utilizando inclusive produtos que estarão à venda na feira. A Pâtissier fica na Rua Marquês do Pombal, 128. Mais informações sobre a feira no perfil @nos.feira. O evento rola mesmo com chuva.
Serra saborosa
Começou no dia 4 mais uma edição do Sabores de Canela. Participam 11 restaurantes, 10 hotéis e pousadas e sete parques temáticos. Moradores e turistas são convidados a percorrer os restaurantes participantes e degustar pratos criados especialmente para o evento. Várias programações gastronômicas também estarão acontecendo.
A rede hoteleira oferece 20% de desconto e os parques, de 10% a 15% – é só usar o cupom SABORES2025 na reserva. Os hotéis participantes são Hotel Cabanas Altos da Serra, Estalagem Vila Suzana, Grande Hotel Canela, Blumen Hotel Boutique, Hotel Serra Nevada, Pousada Caliandra da Serra, Vila Suzana Parque Hotel, Hotel Pousada do Bosque, Pousada Spa Solar Don Ramón, Pousada Vila 505. Mais informações e programação no site.