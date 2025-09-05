Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Roteiro 
Opinião

Conheça o restaurante de Porto Alegre premiado pelo governo da Tailândia

Outros destaques da coluna: no próximo final de semana, o Café da Catedral será palco de uma edição inédita da Torra Sessions

Sara Bodowsky

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS