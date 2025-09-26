A feijoada que celebra a volta uma parte tão importante de Porto Alegre

Feijoada no 4º Distrito do MuleBule Gastronomia ocorre todos os sábados. Guilherme Flores / Divulgação

É uma alegria ver de volta uma parte tão importante da cidade como o DC Navegantes. O espaço, fortemente afetado pela enchente do ano passado, aos poucos retoma sua atividade e traz, inclusive, novas e importantes operações de gastronomia.

Entre elas, a Feijoada no 4º Distrito do MuleBule Gastronomia, que ocorre no Refeitório, dentro do DC. São oferecidas cinco versões saborosas do prato – inclusive a opção completa, com todas as carnes preparadas juntas, minha preferência. O buffet oferece saladas, acompanhamentos clássicos como aipim frito, torresmo, bolinho de feijoada, caldinho de feijão e sobremesas variadas.

A programação ainda conta com DJ e apresentação de samba. O ambiente é bonito, amplo, ótimo para famílias e grupos menores, e tem capacidade para receber até 280 pessoas.

O bacana é que vem com a proposta de realmente se fixar como opção durante todo o ano!

A Feijoada no 4º Distrito rola sempre aos sábados, das 11h30min às 15h30min, no DC Navegantes (Rua Frederico Mentz, 1.561, na Capital). O valor é de R$ 89 por pessoa (crianças até 10 anos não pagam) e R$ 75 para colaboradores e empresas membros do Instituto Caldeira. A compra pode ser feita pelo telefone e Whatsapp (51) 99282-4306.

Burger De Rua

A “carne” do Veggie Salada é feito com cogumelos. Rafael Bauer / Divulgação

Dica delícia: os novos sabores de hambúrgueres do De Rua, do 20BARRA9. São três versões vegetarianas, com burguer feito de cogumelos; o Portenho (burger duplo com queijo provolone, molho da casa, tomate gaúcho e chimichurri); o Frango Empanado (peito de frango empanado, duplo cheddar, molho da casa, rúcula e picles de pepino); o Quarteirão (burger duplo, duplo cheddar, molho da casa, cebola roxa, picles de pepino, catchup e mostarda). No próximo dia 30 entra no cardápio o Acebolado, que leva duplo burger smashado com cebola roxa, duplo cheddar e molho da casa.

Fica no Parque Pontal (Rua Oswaldo de Lia Pires S/N). O funcionamento é de terça a quinta, das 16h às 20h, e de sexta a domingo (e feriados), das 8h às 20h. Fechado em dias de chuva. Confira opções de delivery no perfil @deruaburger.

Ainda é setembro, mas tem Oktober

Evento ocorre neste sábado. Divulgação / Reprodução

Amo que algumas celebrações são tão esperadas que já entram no calendário antecipadas! É o caso da Oktoberfest da 4Beer, que ocorre neste sábado (27) –ainda em setembro, mesmo que no finalzinho.

Já é a 10ª edição do evento que entrou para o calendário da cidade com muita música, cultura, gastronomia e, é claro, cerveja!

A programação começa às 11h30min e vai até as 23h15min. Terão shows muito bacanas: Izmália e Comunidade Nin Jitsu, além de uma animada bandinha alemã – o que não pode faltar em uma Oktober!

Um espaço kids foi pensado para as crianças, enquanto os adultos aproveitam o chopp a metro, as flash tattoos, a gastronomia típica e os combos promocionais.

O 4Beer 4º Distrito fica na Avenida Polônia, 200, em Porto Alegre. A entrada no evento é gratuita.

45 anos de delícias

Alusivo ao aniversário, o restaurante lançou novidades: uma cerveja, um prato e vídeos nas redes sociais. Mauro Stoffel / Divulgação

Como me deixa feliz celebrar lugares como o restaurante Colina Verde, em Nova Petrópolis, que comemora 45 anos de uma tradição gastronômica e de acolhimento impecáveis!

Referência em culinária alemã, o Colina é uma festa em todos os sentidos. Além do paladar, com pratos salgados e sobremesas diversas, o espaço fica no alto de uma colina com uma vista incrível para vários pontos da cidade. A ideia é chegar com calma com tempo de contemplar. O restaurante, como a cidade, é para curtir sem pressa!

As comemorações começaram em janeiro e seguem até o fim de 2025. Foi lançada uma cerveja especial, que pode ser degustada por lá, um novo prato para o menu – que já é farto! –, e duas séries de vídeos no Instagram (@restaurantecolinaverde): o Memórias do Colina, que reúne depoimentos, e o Receitas da Marlene, em que a fundadora fala de suas criações.

Os filhos dos fundadores Ido e Marlene Schwantes cresceram dentro do restaurante e hoje seguem à frente da gestão.