A experiência que transforma as ruínas de São Miguel das Missões em sala de cinema

O evento gratuito ocorrerá no interior das ruínas da catedral de pedra, em São Miguel das Missões. Manuela Fettermau / Divulgação

A dica é para novembro porque é para dar tempo de organizar um passeio por mais uma das regiões que adoro no nosso Rio Grande do Sul: as Missões. A terceira edição da Mostra de Cinema das Missões acontece de 20 a 22 de novembro, com exibições no interior das ruínas da catedral de pedra do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões.

Uma experiência que promete ser inesquecível e que é realizada dentro de um Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Dentro da catedral, é montada uma estrutura de cinema, com cadeiras personalizadas para o público sentar e observar a tela de exibição, evidenciada ao fundo das ruínas.

A proposta respeita o ambiente e é pensada também para contemplação e reflexão sobre um espaço geográfico que faz parte da constituição da identidade do Estado e que mantém fortes vínculos e conexões com a herança indígena do país.

O evento é gratuito e vem crescendo ano a ano, recebendo novos públicos e novos filmes. Por isso, ganhou também mais uma data – agora são três dias para curtir o projeto que une cultura, história e memória com cinema independente. Os ingressos serão retirados gratuitamente na plataforma Sympla. Mais informações no Instagram @mostracinemissoes e no site cinemissoes.com.br.

Primavera rural

Iniciativa reúne 14 propriedades e 60 famílias. Divulgação / Divulgação

Que notícia que fico feliz de trazer para vocês: de 26 a 28 de setembro, Porto Alegre terá a primeira edição do Festival Primavera Rural: Caminhos e Sabores do Campo.

O evento reunirá 14 propriedades e mais de 60 famílias agricultoras do extremo sul da cidade – que tem uma das maiores áreas rurais entre as capitais brasileiras, sabia? E essa celebração é ainda mais especial porque marca uma nova “temporada” de roteiros turísticos dos Caminhos Rurais, aqui em Porto Alegre.

O festival é organizado pelo Comitê de Mulheres Rurais e destaca o empreendedorismo feminino, uma vez que 70% dessas propriedades são lideradas por mulheres. É uma iniciativa que acolhe a agricultura familiar, a cultura campeira e o turismo rural.

São sete novas rotas temáticas pensadas para diferentes perfis de visitantes – famílias com crianças, casais, grupos de amigos, galera que curte uma pegada mais sustentável e até os amantes das tradições campeiras. São vários passeios, que podem ser conhecidos e reservados pelo site caminhosrurais.com.br. Saiba mais também pelo perfil nas redes sociais @caminhosrurais.

Aniversário CCMQ

A imagem da ala das baianas da Imperadores está “vestida” de Casa de Cultura. No Carnaval de 2022, a Imperadores levou o troféu com o samba-enredo Um Espetáculo Entre os Palcos da Cidade, que homenageia os 250 anos da Capital, em que exaltou lugares de relevância cultural da cidade, como a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

O aniversário de um dos lugares mais acolhedores e emblemáticos de Porto Alegre está acontecendo durante todo o mês de setembro, mas será comemorado principalmente a partir da próxima semana. São várias atividades ao longo dos dias, com destaque para a quinta-feira, 25, data exata do aniversário de 35 anos, quando o público poderá aproveitar uma cabine de fotos gratuita para registrar sua passagem pela CCMQ, das 13h às 19h.

Já no outro sábado, dia 27, são cinco atividades previstas, sendo a maior parte simultâneas. Entre elas, a Festa da Leitura (das 11h às 18h) com sessões de contação de histórias, oficinas criativas, bate-papos com autores e outras atividades gratuitas para todas as idades.

Além disso, terá a mediação teatralizada Lugar das Lembranças (das 15h30min às 19h), convidando o público a percorrer a CCMQ em busca de seus espaços de memória, numa trajetória guiada pela poesia de Mario Quintana, conectando diferentes ambientes da casa às lembranças e histórias compartilhadas pelos participantes.