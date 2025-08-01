Uma experiência saborosa para celebrar o Dia dos Pais

Que tal pegar a estrada no domingo, 10 de agosto, e comemorar o Dia dos Pais no restaurante Colheita Butique Sazonal, em Pinto Bandeira? A proposta é saborosa: o chef Giordano Tarso traz mais um tradicional Festival de Assados, celebrando ao ar livre, com mesa única, o sabor, a fartura e o carinho do interior da nossa serra gaúcha.

O visitante já é recebido por uma mesa de boas-vindas com pães artesanais, queijos, charcutarias e saladinhas (juro para vocês que de tanto que adoro essas entradinhas, para mim, isso já praticamente uma refeição).

Em seguida, é a vez da sequência de cortes nobres, preparados na brasa e servidos diretamente à mesa: linguiça artesanal, pão com pasta de alho, costela defumada, cordeiro, entrecot e leitão assado, acompanhados de legumes grelhados, polenta mole e farofa crocante.

Ok, se você está lendo essa coluna com fome, eu já peço desculpas, porque não acabou. Faltam as sobremesas: doces típicos preparados no fogão à lenha como doce de abóbora, pudim, ambrosia, café e chá. O valor é de R$ 230 e estão incluídas bebidas como chopp, suco e água saborizada.

O Colheita Butique Sazonal fica na Rua Sete de Setembro, 1.471, no centro de Pinto Bandeira. O evento inicia às 12h. Contatos para reserva pelo telefone (54) 98126-8293. Redes sociais: @restaurantecolheita.

Para comer rezando

Nem parece que o Capullo, um dos meus restaurantes preferidos de Canela, está completando apenas três anos. São tantas memórias e tantos sabores nesse casarão histórico que tenho a impressão que já frequento o lugar há décadas.

O prédio de mais de 70 anos já é uma atração à parte na chegada. A maneira como os dois andares foram readaptados sem perder as características clássicas da arquitetura de época faz com que a gente passeie pelos ambientes, tamanha a beleza. A restauração do casarão levou 11 meses.

O Capullo nasceu do sonho do Felipe Tomasi, do Fernando Schimanoski e da Roberta Rech. Aí passamos para o cardápio, assinado pela chef Roberta, que há 20 anos trabalha a cozinha com afeto e muita qualidade. Amo muito os pratos com carne maturada e o delicioso arroz de costela, com a carne lentamente cozida com o arroz cremoso, combinação que chega fumegante à mesa.

Mas o Capullo também tem uma coquetelaria de respeito e comidinhas para acompanhar os drinks de autor: a dica do tiradito de polvo, com lâminas finas do molusco, toque cítrico e temperos frescos – é imperdível.

O Capullo tem mesas para grupos maiores e é pet friendly. E a novidade de aniversário: um espaço externo para eventos deve ser inaugurado ainda neste mês, ampliando as possibilidades de celebração. O restaurante fica na Rua Pref. João Alfredo, 80, no centro de Canela, e funciona de terça a sábado, das 19h às 23h, e de sábado a domingo, das 12h às 15h. Rede sociais: @capullocanela. WhatsApp: (54) 99663-9416.

Gandaia na Capital

Banda Mania de Rita fará um tributo à rainha do rock: Rita Lee. Maiara Dallagnol / Divulgação

Neste domingo (3) tem evento no Centro Cultural Vila Flores, um dos espaços mais bacanas de Porto Alegre (Rua São Carlos, 759, bairro Floresta). É a primeira edição da Gandaia, promovida pela confeitaria A Casa Brasileira.

O evento começa às 14h e terá feira de vinis (amo), flash tattoo, além de artistas e artesãos locais com produções autorais e peças personalizadas. As comidas e bebidas ficam por conta do cardápio da confeitaria, com salgados, doces, bebidas e drinks e com promoções exclusivas para o público do evento.

A partir das 15h30min, começa a programação musical com Charles Busker, que sobe ao palco com o seu violão e a gaita de boca para apresentar versões cheias de personalidade de clássicos do rock. Às 18h, é a vez da Mania de Rita, com um tributo à rainha do rock: Rita Lee. No repertório, grandes sucessos da carreira solo da artista, interpretados por Kell (voz), Nuno Lucena (guitarra e voz), Rafa Pestana (baixo), Thiago Paim (teclado e voz) e Daniel Carvalho (bateria).