Conheça um lugar para compartilhar pratos e sabores em Porto Alegre

Cada vez mais estou curtindo sair com amigas em lugares que têm pratos compartilhados no cardápio, quase numa pegada bar de tapas espanhol, sabe? De qualquer maneira a gente adora provar o que a outra pediu. Assim, fica mais fácil.

Então, uma dica de espaço muito charmoso, com comidinhas deliciosas e drinks especiais é o Dry Moments & Drinks (Avenida Nova York, 48, Auxiliadora), na Capital. Já chegamos com o apetite provocado pelo aroma dos pratos que chegavam na mesa vizinha.

Os drinks são criativos e muito gostosos. Eu gosto muito dos clássicos, e posso dizer que o Fitzgerald (com gin, limão siciliano, açúcar e bitter) do Dry é no ponto. E na pegada compartilhada, tem até o London Dry, uma mini roda gigante com oito shots.

No cardápio tem tábua de frios, rosbife de tatu (tudo feito na casa mesmo), vazio steak, brie folhado, burrata, croquetas, bruschettas e inclusive sobremesas – que também podem ser compartilhadas.

O Dry funciona de terças a domingos, a partir do happy hour. Reservas pelo telefone/WhatsApp (51) 99354-5045. Mais detalhes também nas redes sociais, no perfil @drypoa.

Excelência em sushi

Na última edição, a nota sobre o incrível novo cardápio do Sushito Experience teve as fotos trocadas. Para mim, hoje, o restaurante é um dos melhores na oferta de comida japonesa aqui na cidade, e parte dessa qualidade já aparece na apresentação. Então, se delicie com essas imagens – todas feitas por mim. Dá vontade de voltar lá agora!

O Sushito Experience fica na Avenida Teixeira Mendes, 1.161, na Capital. Funciona de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à meia-noite. No Instagram é possível seguir o perfil @sushito.experience ou o @giozakaya (em construção).

O próximo Domingo Clássico ocorre no dia 7 de setembro, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280, Moinhos de Vento), em Porto Alegre, às 19h.

De Piazzolla a Lupicínio

Shana Muller fará uma participação especial no concerto. Edu Defferrari / divulgação

A Orquestra de Câmara da Ulbra vai apresentar um concerto dedicado à música latino-americana, com obras de compositores como Astor Piazzolla, Lupicínio Rodrigues, Violeta Parra e Atahualpa Yupanqui. E para deixar a noite ainda mais emocionante, a participação especial é da talentosa Shana Muller, que vai interpretar canções que foram imortalizadas na voz de Mercedes Sosa.