Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Roteiro
Opinião

Conheça um lugar para compartilhar pratos e sabores em Porto Alegre

No cardápio, tem tábua de frios, rosbife de tatu, entre outros pratos que também podem ser compartilhados

Sara Bodowsky

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS