Biblioteca Pública do Estado vira palco de literatura, música, arte e gastronomia no próximo sábado

A maravilhosa Biblioteca Pública do Estado, carinhosamente chamada de BPE, promove no próximo dia 16, sábado que vem, a festa literária BPE + Cultura. A celebração, que já é tradicional no primeiro sábado de cada mês, terá comemoração dupla: vai festejar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural e os dois anos desse evento que une literatura, música, arte e gastronomia no Centro Histórico de Porto Alegre.

A partir do meio-dia, adultos e crianças estão convidados a passar a tarde em frente à BPE. O acesso é grátis e a programação traz uma diversidade de expressões artísticas, sessões de autógrafos e exposições. Esse projeto tão bacana, que aproxima a comunidade da BPE, estimula o acesso à cultura e valoriza o espaço público. A experiência tem ainda food trucks, teatro, leituras, música e até concerto da Orquestra Villa-Lobos.

Na última semana estive na Biblioteca Pública do RS com a equipe do Na Estrada, da RBS TV, e foi uma das experiências mais felizes dos últimos tempos. O prédio histórico está em uma linda recuperação, com seus afrescos, que nos anos 50 foram escondidos por cinco camadas de tinta, reaparecendo para o público. Ainda vou contar mais para vocês da nossa BPE por aqui, mas hoje fica o convite para o dia 16, das 12h às 18h, na Rua Riachuelo, 1.190, no Centro Histórico. Pode também acompanhar nas redes sociais, no perfil @bpe.rs.

Fui conferir o menu de inverno do POA Bistrô, restaurante charmoso e já tradicional do andar térreo do hotel Hilton Porto Alegre (Rua Olavo Barreto Viana, 18, bairro Moinhos de Vento). Os pratos autorais são bastante interessantes, com uma pegada comfort food e com ingredientes de qualidade.

O cardápio traz algumas opções clássicas de entrada, como a sopa de cebola gratinada com queijo Gruyère. Mas a dica mesmo é a bruschetta de focaccia com creme de queijo brie, figos tostados, mel de bergamota e um crocante de presunto parma.

Os pratos principais são bem diversos, com opções de risotos, massas e até carnes da parrilla. Naquela noite, fomos de dois pratos com peixe: o salmão Wellington com creme de espinafre (o prato que leva mais tempo, em torno de 40 minutos), e a pescada-amarela (um peixe surpreendente) com tempurá crocante de legumes, batata anna e molho gochujang.

Para sobremesa, indico a trilogia de chocolate com coulis de bergamota, que une texturas e sabores em uma torta de três mousses com crumble de laranja e o clássico petit gateau com gelato. O restaurante está aberto todos os dias da semana. Reservas pelo telefone (51) 98164-1038.

No início do mês, o perfil oficial do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, administrado pela Fraport, divulgou um levantamento de voos internacionais que partem atualmente da capital gaúcha.

Os destinos campeões são Panamá (operado pela Copa Airlines) e Santiago, no Chile (operado pela Latam), com saídas diárias. A companhia Sky também opera o voo direto para Santiago, só que de forma sazonal – nesse momento são quatro por semana. A Latam oferece, ainda, a opção direta para Lima, no Peru, com frequência de quatro vezes semanais.

