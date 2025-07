Tudo com berga: zona sul de Porto Alegre lança roteiro gastronômico com a fruta da estação

E foi lançando o Roteiro de Inverno Bergamota – A Zona Sul é a Minha Praia versão 2025. Já é o oitavo ano desse projeto que mudou a relação do porto-alegrense com o sul da cidade. A proposta de movimentar a economia e incentivar o público ao turismo interno tem como protagonista nossa fruta que é símbolo dessa estação: a bergamota.

E na seleção deste ano, estão 15 lugares com 25 preparos diferentes que têm como base a bergamota. Além dos já clássicos do roteiro como mil folhas, chocolate, geleia e hambúrguer, agora também tem novidades como matcha, risoto e até uma pizzaria com endereço secreto (!) – que criou uma pizza super diferente, e ainda prepara cannoli de berga para a sobremesa.

E o público ainda pode votar e escolher o melhor preparo da temporada, que recebe o troféu Bergamota. O roteiro pode ser acessado gratuitamente no perfil do Instagram @azonasuleaminhapraia ou solicitado pelo WhatsApp (51) 98444 4401.

El Tonel de aniversário

Um dos restaurantes que mais gosto no bairro Bom Fim, aqui em Porto Alegre, está comemorando 15 anos: o El Tonel Parrilla. Não há dúvidas: quando queremos, aqui em casa, um almoço ou jantar com carnes de qualidade, na parrilla e aquele gostinho “hermano”, o El Tonel é o destino confirmado.

Os cortes são sempre acertados, o ponto da carne é respeitado (somos do time carne boa é servida malpassada, tá? Mas sei que o gosto de cada um é o gosto de cada um, fiquem tranquilos), tudo é feito artesanalmente e a batata com queijo gorgonzola e a torta de alfajor são imperdíveis.

E em pleno mês de aniversário, descobri que o almoço executivo de segunda a sexta (R$ 49) também é uma opção deliciosa. Servido até as 14h – nas sextas vai um pouco além desse horário – oferece um buffet que, se não é extenso, é de muito sabor e gostinho de comida caseira. E, é claro, sempre com o à la carte acompanhando.

E olha que bacana: no outro sábado, dia 2, os proprietários do El Tonel Parrilla inauguram ao lado uma hamburgueria, a La Barra. O evento rola às 17h e será uma ação conjunta com a gelateria Freddo que divide o endereço na Fernandes Vieira, 466.

Vai ter DJ, chopp cortesia e distribuição de gelatos. A proposta da La Barra é hambúrguer artesanal e atmosfera descomplicada, naquela gostosa buena onda uruguaia.

A El Tonel Parrilla fica na Rua Fernandes Vieira, 456. Reservas pelo telefone (51) 3533-1509 ou WhatsApp: (51) 99153-7871. Funciona de terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h e das 18h às 23h, sábados das 11h30min às 23h e domingos das 11h30min às 17h. Perfil nas redes sociais: @eltonel.

Setembro em Canela

Destino tranquilo e acolhedor. Izaque Santos / Divulgação

Canela, na serra gaúcha, traz novamente, entre os dias 4 e 21 do mês de setembro, o projeto Sabores de Canela – Festival de Cultura e Gastronomia, com descontos de 20% em diárias de hotéis e pousadas participantes e 10% e 15% em ingressos para os parques.

A proposta é muito bacana: valorizar a identidade local através de sabores afetivos, pratos exclusivos e criações autorais que só poderão ser degustadas durante o período do evento. Canela é um destino tranquilo e acolhedor, que ainda equilibra com qualidade as atrações urbanas e os destinos naturais.