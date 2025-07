Saiba onde é feito o xis com rosca no lugar do pão, pelo qual me apaixonei

Xis com pão de rosca merece uma chance. Sara Bodowsky / agencia rbs

Eu precisava trazer essa dica para vocês, porque conheci o xis feito com rosca no lugar de pão e fiquei apaixonada. Meu primeiro contato foi na Feira do Mel, Rosca e Nata em Ivoti, há pouco mais de um mês. Me encantei e, conversando com os expositores, descobri que essa delícia tinha inclusive endereço pertinho dali, em Presidente Lucena.

Ainda não tive a oportunidade de ir até a Garagem do Galinha (sim, o nome é uma homenagem ao chef Galinha, e é uma sensação na região, inclusive vários seguidores me contaram que são fãs do lugar). Eles têm, ainda, smash burguers, drinks, mikshake e até xis doce (esse me deixou curiosa). Mas imperdível, mesmo, é o xis salada com pão de rosca! Que delícia!

Leia Mais Uma boa pedida: conheça a pizzaria que está sempre de parabéns em Porto Alegre

O perfil no Instagram é @garagemdogalinha. Fica na Avenida Presidente Lucena, 2.663, e funciona de quarta a domingo, das 18h às 22h30min. WhatsApp (51) 99791-8662.

Capeletti da nonna

Recanto Flores e Sabores, em Bento Gonçalves, ensina como fazer um capeletti típico das famílias italianas. divulgação / Divulgação

Já pensou aprender a fazer um capeletti típico das famílias imigrantes italianas da Serra? Pois essa aula deliciosa é só uma parte da experiência que a família da nonna Ana Maria oferece no Recanto Flores e Sabores, em Bento Gonçalves.

A recepção dos grupos é feita sempre com reserva prévia. E já somos recebidos com o merendim – uma mesa farta com pães, queijos, bolos, polenta brustolada e muito carinho. Boa parte do que é oferecido é de produtores locais, da própria região.

Aí começa a verdadeira diversão. A lição inicia já no preparo da massa, com várias dicas que passaram de geração para geração. O recheio do capeletti é tão importante quanto, e também delicioso. Ao final, é possível degustar o que foi produzido, com outras massas e carnes servidos pela família. E não tem gênero, já que o próprio nonno Alberto fecha um capeletti tão bem quanto as mulheres da família.

E atenção: nos dias 19 e 26 de julho, além de 2 de agosto, tem Filó Italiano, sempre a partir das 19h. São noites de comemoração à herança italiana com muita música e gastronomia. Informações e reservas sempre no (54) 99141-0366. O Instagram é @recantofloresesabores.

De dar água na boca

Ateliê Lali mata a vontade de um docinho com seus brigadeiros, brownies, cookies e bolos. Divulgação / Divulgação

Tem dias que bate a vontade de um docinho, não é? E que bom que nossa cidade tem muita gente talentosa produzindo doçuras com muito carinho.

Hoje a dica é o Ateliê Lali. Talvez você tenha conhecido quando se chamava Pecado dos Deuses – a marca, após a enchente do ano passado, passou por uma reformulação e agora tem um cardápio mais amplo e cheio de amor.

Lali é símbolo de resiliência e de reconstrução, como foram várias histórias aqui na nossa cidade. A Lucila Torres produz brigadeiros tradicionais e também diferentões – como a delícia de creme brulee! Tem também brownies, cookies e bolos. Tudo cheio de sabor.