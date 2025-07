Passeie comigo por uma das minhas regiões preferidas do Rio Grande do Sul: o sul do Estado

Eu amo viajar, seja qual destino for. Todo o povo e todo o lugar têm histórias únicas. E a experiência de viver e observar essas narrativas muda nossa própria perspectiva.

Por isso sou uma entusiasta do movimento. De descobrir espaços próximos ou mais distantes. Não importa. O que precisamos é seguir abrindo a mente e o coração para o que está fora da nossa caixa. Da nossa (não tão) confortável bolha.

Cada encontro semanal nosso, aqui na coluna, me deixa muito feliz porque sei que tu, leitora e leitor, também se sente provocado por essas descobertas. Seja de lugares, de sabores, de saber fazer.

Sou muito feliz quando recebo tua sugestão também, ou quanto tu divides comigo o quanto curtiu alguma coisa que leu aqui. Um beijo, que a gente siga juntos saindo das nossas bolhas e descobrindo o mundo!

Pelotas presente

O “Na Estrada” deste sábado te mostra o Theatro Sete de Abril, um dos mais antigos do Estado. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Neste sábado tem Na Estrada, na RBS TV, mais cedo: o Baita Sábado começa às 9h. Te convido para passear comigo por uma das minhas regiões preferidas do Rio Grande do Sul: o sul do Estado.

Nossa equipe fez um passeio especial pelo centro histórico de Pelotas, onde tivemos uma surpresa inesperada, que foi um verdadeiro presente – a possibilidade de entrar no Theatro Sete de Abril, um dos mais antigos do RS.

Foi inaugurado em dezembro de 1834, um pouco mais de 23 anos antes do que o São Pedro, em Porto Alegre, e está fechado há 15 anos. No entanto, a reabertura está próxima, dependendo ainda de alguns detalhes de estrutura e acústica. Foi uma visita emocionante!

Se quiser conferir também no Globoplay, é só buscar por Baita Sábado. O acesso é grátis, só precisa fazer uma conta e assistir.

Pôr do sol

Em comemoração aos 13 anos, Lola Bar está com uma programação especial neste mês. Rodrigo Bello Marroni / Divulgação

Um dos lugares com a melhor vista do pôr do sol de Porto Alegre, o Lola Bar, que fica no terraço da Casa de Cultura Mario Quintana, comemora 13 anos com programações muito bacanas. É a tua oportunidade de revisitar a casa ou, quem sabe, finalmente conhecer esse espaço charmoso, acolhedor e muito diverso.

Na próxima terça-feira, dia 8, tem Majestic Sessions a partir das 18h. O projeto é comandando pelo querido Dante Longo e terá como convidado especial o jornalista Roger Lerina. Será apresentada uma seleção especial de grooves, soul e raridades musicais dos anos 1970 e 1980, combinadas com projeções de filmes italianos.

Já no dia 20, tem Bailinho do Lola a partir das 16h. O show comemorativo será com a banda Baby Paloma, que traz no repertório nomes clássicos como Marvin Gaye, Jorge Ben, Rita Lee e Steve Wonder. O Lola Bar fica no terraço da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), no 7º andar. Tem mais informações no Instagram @lolaccmq.

Dez anos deliciosos

Tchê Gourmet está completando 10 anos em Porto Alegre. Divulgação / Reprodução

Sou fã de marmitas e não nego. Sejam preparadas por mim ou por marcas que mantêm a qualidade e o sabor caseiro, ajudam demais a manter a boa alimentação durante a correria da semana. E uma das minhas preferidas é a Tchê Gourmet, que está completando 10 anos em Porto Alegre.

No aniversário, estão trazendo pratos novos, com combinações de arroz com galinha, panquecas com carne moída, peixe à milanesa, almôndegas, carne de panela e sobrecoxa ao molho, sempre acompanhados de arroz, feijão ou outras delícias.

Outra novidade também é o aumento das quantidades, que passaram de 350 para 400 gramas por porção. O público fit, low carb e vegetariano também tem opções.