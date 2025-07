Conheça o restaurante de Porto Alegre que conquista pela vista inigualável do Guaíba e suas ilhas

No último sábado, tive uma experiência muito especial: almocei no sétimo andar do histórico Palácio do Comércio, no Centro. Com uma vista inigualável do Guaíba e de suas ilhas, o lugar agora se chama Espaço Demetra. Oferece um bufê executivo completo e de alta qualidade de segunda a sexta e, em sábados previamente marcados, tem também feijoada – que estava uma delícia! E a próxima já tem data: será dia 16 de agosto.

O prédio centenário ainda mostra muitos dos detalhes arquitetônicos da primeira metade do século passado. Pé-direito alto, muito mármore escuro e um trabalho detalhado em madeira. Além do que se observa, é bacana conversar com os proprietários e ouvir as histórias do lugar. Como por exemplo as grandes janelas que oferecem a vista para o Guaíba e que ficaram por décadas fechadas com pesadas cortinas.

Que bom que, pouco a pouco, vamos recuperando nosso lago e deixando de dar as costas para ele. O Espaço Demetra foi fundado em 2021 pelo empresário Eduardo Cruz oferecendo gastronomia para eventos e, desde 2024, opera também um restaurante próprio no bairro Higienópolis.

O Demetra do Palácio do Comércio fica no Largo Visconde do Cairú, 17, 7º andar, no Centro Histórico. O almoço executivo funciona de segunda a sexta, das 11h30min às 14h30min. Reservas pelo WhatsApp (51) 99548-2327.

Eventos de rua

Café Preto Jazz fará o show na Feira Mosaico. Divulgação / Reprodução

Com a promessa de um tempo seco e agradável, o fíndi terá alguns eventos de rua – que eu amo! – um tanto ecléticos por Porto Alegre. O Pátio 24 (Rua 24 de Outubro, 1.454, bairro Auxiliadora) promove um arraial julino no sábado, das 14h às 18h. O evento é para toda a família e promete muitas memórias afetivas – vai ter pescaria (era a minha brincadeira preferida), DJ, pipoca, pintura facial pros pequenos e muitas outras brincadeiras.

Já no domingo, a Feira Mosaico rola embaixo do viaduto da Rua Ramiro Barcellos, na Vasco da Gama, das 11h às 18h. Como já é tradicional desse evento, vai rolar muita oferta de marcas autorais, moda, design, artesanato e bem-estar, além de opções gastronômicas, cerveja artesanal e quentão para aquecer os visitantes. A atração musical edição é o trio de sax, guitarra e baixo Café Preto Jazz. Todos os eventos têm entrada grátis.

De Porto Alegre até o Chuí

Roteiro é repleto de belas paisagens e contato com a natureza em locais como a estação ecológica do Taim. Sara Bodowsky / Agência RBS

Se tem coisa que eu amo é pegar uma estrada e descobrir destinos. Mas isso não é novidade para ti, que me acompanha aqui ou me segue pelas redes sociais, não é mesmo?

Pois na próxima semana, a partir de terça-feira (22), começo mais um roteiro, desta vez de Porto Alegre até o Chuí – e entrando um pouquinho também no Uruguai! E como sempre, já peço tua audiência lá no meu perfil @SaraBodowsky e até tua dica, se tiver alguma pelos caminhos do nosso extremo sul.