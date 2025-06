Mesmo de férias, deixo um roteiro com dicas de passeios, queijos e decoração

“Na Estrada” vai até Rio Grande e te mostra as maravilhas da cidade. Sara Bodowsky / Reprodução

Nas próximas duas semanas, estarei em férias. Já sei, vocês vão dizer – de novo!? Mas a verdade é que eu ainda tinha alguns dias para tirar e vou aproveitar para voltar cheia de dicas. Já aviso porque vocês são leitores especiais e atentos, e que muitas vezes me mandam mensagens preocupados porque não encontram nossa coluna aqui semanalmente.

Mas, se quiser matar a saudade, eu estou no Baita Sábado, da RBS, com o quadro Na Estrada – que, inclusive, traz um roteiro por Bento Gonçalves nesse fíndi e por Rio Grande no próximo.

E falando em Rio Grande… essas férias serão sem roteiro definido, mas com grandes chances de eu fazer o que gosto muito: pegar a estrada sem destino, mas com muitas surpresas! E você pode acompanhar sempre no meu Instagram (@SaraBodowsky). Até loguinho!

Sabor e qualidade gaúchos na sua mesa

Poucas coisas na minha profissão me deixam tão feliz quanto meus leitores me mandarem mensagens dizendo que seguiram uma sugestão que dei e adoraram.

Há duas semanas falei aqui dos queijos gaúchos que estavam em exposição em um evento na Casa de Cultura Mario Quintana. Foi um sucesso. A maior parte dos pequenos produtores tiveram seus estoques esvaziados por uma verdadeira multidão encantada com os sabores e a qualidade do que é produzido aqui no Rio Grande do Sul.

E a boa notícia é que muitos desses queijos estão disponíveis em lojas e mercados por todo o Estado e também pelo Brasil.

Uma das marcas superpremiadas é a Fazenda Três Montes (Triunfo). Tivemos também a Canto (pampa gaúcho), a Alma (Gramado) e a Tempo (aqui de Porto Alegre). Esses são apenas alguns nomes para você conhecer mais a queijaria gaúcha. Aos poucos essas marcas – e nosso queijo – vão fazendo cada vez mais parte da nossa mesa.

Casa Cor

Estive no último final de semana na CasaCor RS e já começo contando pra vocês que amei o lugar: a área de 5,4 mil metros quadrados do antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

A proximidade com a pista de pousos e decolagens – cuja vista está integrada a alguns ambientes, inclusive o restaurante –, o uso abundante de materiais naturais e a revitalização de uma área profundamente afetada pela enchente de um ano atrás fazem essa mostra ainda mais interessante para mim.

Já na entrada fui impactada por esculturas, cestarias e joias feitas por artesãos da etnia Mbyá Guarani, combinando elementos da cultura indígena com técnicas da joalheria – num projeto idealizado pelo joalheiro e escultor Cesar Cony.

Além do restaurante com um cardápio interessante e enxuto de comidas italianas, a mostra também traz uma surpresa: o Bar Secreto. Uma mistura de ambiente “em obras” com espaços de aeroporto (quem não tem curiosidade?), está aberto também ao público que não visita a mostra – e com parabéns para o cardápio de drinks.