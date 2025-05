Um arraial para encantar adultos e crianças em Porto Alegre 

Recuperado da enchente de 2024, o Sítio Canto Rural – um pedacinho de paraíso bucólico que fica nos Caminhos Rurais de Porto Alegre – volta a receber famílias que buscam um pouco mais de contato com a natureza.

Em junho, o espaço promove o Arraial da Felicidade, uma celebração pensada para encantar adultos e crianças, com aqueles sabores característicos da época: tem milho cozido, canjica, pipoca, bolo de fubá, pão de queijo e até quiche. Tudo feito com ingredientes fresquinhos, muitos deles vindos de produtores locais.

Leia Mais Conheça o evento gastronômico que vai reunir sabores de diferentes regiões do Brasil

Além do Arraial, que rola nos dias 21, 22, 28 e 29, o mês abre com o Café Estilo Casa da Vovó (dias 1º e 8), feito em parceria com a Le Clair Gastronomia. A comida é preparada com carinho e memória. E entre uma delícia e outra, dá pra curtir trilhas, plantar mudinhas com os pequenos e relaxar em espaços pensados pra desacelerar.

O Arraial é a partir das 14h30min. Os ingressos variam de R$ 90 a R$ 165, com vagas limitadas e reservas antecipadas pelo WhatsApp (51) 99691-8619. O Sítio Canto Rural fica bem pertinho, ali no Lami. Conheça mais no Instagram @sitiocantorural.

Concurso de queijos

Ao menos 40 produtores participarão do evento. Reprodução / Divulgação

Evento imperdível esse fíndi – que eu inclusive já botei na agenda: é o 3º Concurso de Queijos e Doce de Leite Artesanais do Rio Grande do Sul, que rola na Casa de Cultura Mario Quintana. Junto ao evento acontece a feira dessas delícias, onde estarão expondo pelo menos 40 produtores. É a oportunidade de conhecer, provar e ainda levar pra casa o que de melhor se produz de queijo e doce de leite no Estado.

Leia Mais Osteria em Porto Alegre traz a ideia italiana da boa comida em ambiente acolhedor

O evento também oferece oficinas de harmonização com queijos, vinhos, cervejas e cafés – uma oportunidade para o público aprofundar a experiência sensorial. Sexta, das 12h às 19h, sábado, das 9h às 19h, e domingo, das 9h às 17h. Mais detalhes nas redes da Associação Gaúcha de Laticinistas, a AGL, no Instagram @agl.poa.

Destino de neve sem escalas

Região na patagônia argentina é rica em belezas naturais. Reprodução / Divulgação

Aos poucos, a capital gaúcha volta a ter voos diretos para cidades importantes de outros países. A partir do dia 19 de junho, Porto Alegre tem pela primeira vez voos sem escala para Bariloche, na Argentina. O trecho é operado pela companhia aérea Azul.

Leia Mais Seguindo pela fronteira: veja dicas de lugares deliciosos para lanches e refeições em Uruguaiana

Até o dia 24 de agosto, os voos acontecem todas as quintas-feiras, partindo do Aeroporto Salgado Filho para o Aeroporto de Bariloche. O percurso dura 3h35min, sem escalas. A cidade argentina conhecida por suas montanhas nevadas, estações de esqui e esportes de inverno é um dos destino de neve mais próximo do país.

Churras no Cais

Programação ocupará quatro armazéns no Cais Mauá, com mais de 600 metros de churrasqueiras. Mateus Carvalho / Divulgação

Te prepara que o Cais Mauá vai estar irresistível no sábado, dia 7 de junho. O motivo? Vai rolar lá o primeiro Paleta Atlântida em Porto Alegre. A edição especial vai reunir assadores amadores e profissionais em um dos principais cartões-postais da cidade. Serão mais de 600 metros de churrasqueiras, com mais de mil participantes assando simultaneamente.

O evento ocupará quatro armazéns do Cais Mauá com várias atrações, entre elas um espaço exclusivo com sistema open bar e open food, que contará com 20 ilhas de assados comandadas por churrascarias clássicas de Porto Alegre como Santo Antônio, NB Steak, Assado Raiz e Marquês Empório Parrilla.

Rola ainda praça de alimentação, encontro de piquetes do Acampamento Farroupilha e um show especial de Tonho Crocco e Banda, encerrando o evento.