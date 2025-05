Conheça o evento gastronômico que vai reunir sabores de diferentes regiões do Brasil

Rola em Gramado na próxima semana mais uma edição do Connection Terrois do Brasil, uma oportunidade de testar sabores de todo o país , reunidos na Rua Coberta.

De quinta a sábado, o público poderá participar da Arena Gastronômica com chefs, Wine Bar com degustação de vinhos certificados, Arena de Cafés de Origem Controlada com degustação guiada, exposição de obras de artistas plásticos e ainda sessão de autógrafos com escritores da região.