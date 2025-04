Um fíndi de samba e exposição indígena em Porto Alegre

Um dos meus lugares favoritos de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana, recebe nesse domingo mais uma edição do divertido Samba do Quintana.

O destaque é para a cantora Camila Lemos, acompanhando a banda residente Thiago Ribeiro & Amigos. Camila, com apenas 16 anos, traz em seu repertório influências do soul clássico com os ritmos modernos do R&B e pop, ao mesmo tempo que se conecta com artistas do samba e MPB. Ou seja, um espetáculo e tanto para o fíndi – e de graça.