O amanhã jamais vai deixar de ser uma página em branco. Então, celebre a cada vez que o dia terminar bem. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Não sou sua mãe, nem sua amiga íntima, nem mesmo sua inimiga íntima. Mas olha o título desta coluna. Releia. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso aos 18 anos. Aos 28. Devem ter me dito, mas demorei para escutar. Então, agilize-se. Repita em voz alta. Escreva no espelho do banheiro, deixe um post-it na porta da geladeira: não complique sua vida.

Você tem noção da rapidez com que a vida escorre pelos dedos? Mesmo que você morra bem velhinho, ainda sim, é um flash. Você terá (ou já teve) desilusões amorosas, dívidas a pagar e sonhos inalcançáveis. É a nossa mochila de pedras. Cada um tem a sua e dá conta dela — ou já deu, e sabe como foi difícil. Não coloque nem mais uma pedrinha sequer.

Não brigue feio com seus pais e mantenha os amigos de infância por perto, é sempre divertido ouvir quem conheceu você na juventude

Amores confusos são tentadores. Quem é que não infla o peito diante de um desafio? Quem resiste à tentação de mergulhar no redemoinho dos quereres? Quem não se sente um Don Quixote ao conquistar uma declaração de amor que parecia impossível? Quando vê, está viciado nessas batalhas, correndo atrás de mais adrenalina. Ah, querido mártir, querida sofredora, entendo que você insista neste drama até a página... vá lá, até a metade do livro. Mas não fique para ver o final. Abandone a leitura pela metade. Abandone suas complicações pela metade.

Largue o namorado encostado, esqueça a parceira obtusa, mude de emprego se aquele escritório é um hospício. Porém, a não ser em casos de polícia, não brigue feio com seus pais e mantenha os amigos de infância por perto, é sempre divertido ouvir quem conheceu você na juventude. Junte dinheiro para viajar, lá fora você encontrará o paraíso e a solidão — ambos fotogênicos. Equilibre-se na corda bamba.

O amanhã jamais vai deixar de ser uma página em branco. Então, celebre a cada vez que o dia terminar bem. Você nem imagina a turbulência que poderia ter surgido. Ora, você imagina sim, você sabe.

É mais simples do que parece: não complique. Não espere rios de dinheiro. Não espere I Love You cinematográfico e dê graças aos céus por ainda estar no jogo, ainda fazer parte do elenco. Mas não ostente. Seja silencioso a respeito da sua sorte.