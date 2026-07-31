Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

A definição de uma era
Opinião

Caos calmo

Lá estou eu, lá está você, dentro do mesmo caldeirão de opiniões, imagens falsas, violências verbais, tentando manter a cabeça fora d'água

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