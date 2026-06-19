Resposta afetiva para Jane

Os traidores da pátria estão providenciando asilo nos EUA. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Os comentários deixados nas postagens das redes sociais oscilam entre amor exagerado ou ódio extremo, e é fácil lidar com eles: like para os fofos, block para os espíritos de porco. No entanto, essa semana recebi um comentário, digamos, não binário. Deixo que você mesmo julgue:

“Estou voltando a te seguir. Sempre gostei de tudo que escreves, porém andaste insuportável quando te voltaste para a política, perdeste muitos seguidores. Agora retornou como sempre foi, sensível e inteligente. Muito bom ter prazer em te seguir novamente”. Fofa.

A chamarei de Jane. Um like para Jane. Mas preciso alertá-la de que vem aí um El Niño devastador chamado eleições. Aqui, meus rascunhos de resposta.

“Jane, você tem acompanhado as previsões dos meteorologistas para o segundo semestre? Dizem que vai ser histórico. Aliás, você já deve estar sentindo os primeiros ventos contra. Os traidores da pátria estão providenciando asilo nos Estados Unidos, porque o telhado deles ruiu, você deve ter visto o tamanho das rachaduras (mais destrutivas que as rachadinhas). Se vou dar pitaco de novo? É um dever cívico, entenda. O Brasil até poderá voltar da América do Norte sem o Hexa, mas nossa democracia precisa vencer dentro de casa, e vou ajudar. Propor um reatamento agora talvez seja precipitado”.

Devo ser mais clara?

“Jane, não se exponha ainda. Você já fez as malas anos atrás. Eu nem sabia da sua debandada, mas aqui estás de regresso, colocando suas roupas de volta no armário, e tão alegre com nosso reencontro que me dói avisá-la: haverá reincidência. Logo, logo teremos nova eleição para presidente. Para presidente, Jane! Não para aprendiz de ditador. Se eu lhe dei a impressão de que ficarei em cima do muro esse ano, lamento informar que a insuportável ainda tem lado”.

Muitas analogias, quem garante que Jane vai entender? A Jane ainda acredita nos “patriotas” que entregam o Brasil na boca do leão. É uma nova versão da Velhinha de Taubaté. Ela prefere mulheres sensíveis e inteligentes que ficam quietas, que não se metem em política, e assim não perdem seguidores.