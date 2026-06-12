Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Despersonalização
Opinião

Famoso quem?

A quem não faz a menor ideia de quem eu seja, minha total simpatia e solidariedade

Martha Medeiros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS