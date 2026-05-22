Viagem para dentro

Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Fuga e encontro
Opinião

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Sendo criança ainda, as férias na praia eram apenas um ensaio de liberdade

Martha Medeiros

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