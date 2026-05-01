Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Expectativa minha ou sua?
Opinião

Culpa: não sinta muito

É mais fácil ser inimigo de si mesmo do que chutar o balde e magoar dois ou três

Martha Medeiros

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