Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Casamento aberto
Opinião

Não há relação amorosa tão satisfatória como a que temos com nossos amigos

Simplesmente desgrude-se de seu par constante, divirta-se com suas amizades excitantes e seja fiel a elas até que a morte os separe

Martha Medeiros

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