Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Amor à mesa
Opinião

Meu irmão preferido

Embarco na ideia romantizada da sala de jantar com todas as cadeiras ocupadas, mas meu irmão vale por uma mesa cheia

Martha Medeiros

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