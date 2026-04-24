Ex-tados Unidos

Fazia frio em NY e eu estava diante de Woody Allen, que tocava clarinete enquanto fugia dos tabloides Gilmar Fraga / Agencia RBS

Aos 15 anos, surgiu uma oportunidade de eu conhecer a Disney, e me preparei para explorar o mundo das montanhas-russas e jantares com o Mickey. Deu tudo errado. Dias antes de embarcar, a missão naufragou. Fui para a Bahia e nunca mais pensei no assunto. Só viria a conhecer os Estados Unidos já adulta, aos 31 anos, quando pisei pela primeira vez em Nova York.

Era novembro, fazia frio e na segunda noite já estava diante de Woody Allen, que tocava clarinete no Michael's Pub enquanto fugia dos tabloides famintos pelos detalhes de seu divórcio com Mia Farrow. A música era boa, a comida intragável, e a Manhattan de seus filmes continuava confinada em meu imaginário. Peguei sarna no hotel. Eu tentava, mas os Estados Unidos não estavam sendo cinematográficos para mim.

Talvez eu precisasse percorrer a Rota 66 de carro, polir a ponta de um taco de sinuca, dormir em um motel de estrada. Talvez devesse ir até Seattle, berço do grunge, já que o Nirvana quase me fez esquecer os Beatles e os Stones. Talvez eu devesse trocar os restaurantes moderninhos do Soho por um cachorro-quente com Coca-Cola, mergulhar na poesia de Walt Whitman e na cultura beatnik (essa “viagem” deu mesmo para fazer, só que na sala do meu apartamento em Porto Alegre).

Cheguei a ir até a Califórnia, subi e desci as ladeiras de San Francisco, visitei a Universal Studios em Los Angeles e até um terremoto peguei por lá, de madrugada, com lustre do quarto balançando e tudo. Em Honolulu, me senti no Show de Truman, parecia que havia um diretor de cena por trás dos dias perfeitamente ensolarados e da música de Elvis Presley tocando em alto-falantes de rua. Subverti Miami: me dediquei aos grafites de Wynwood Walls e voltei para casa sem pagar excesso de bagagem, a arte substituiu o shopping. Estive mais três vezes em Nova York, e só me rendi a ela por completo na última vez, porque insistências costumam ser recompensadas.