Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

O triunfo do caos
Opinião

A guerra dos sexos, que parecia coisa do passado, voltou ainda mais desumana

Defender, juntos, os mesmos princípios básicos? Utopia

Martha Medeiros

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