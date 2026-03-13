Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Inclui sarcasmo
Opinião

Quem me dera ter uma esposa

Essa figura metafórica teria sido valiosa, faria o supermercado e cuidaria das crianças, enquanto eu me dedicaria exclusivamente aos meus textos – que me alçariam ao Pulitzer

Martha Medeiros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS