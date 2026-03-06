Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Áudio para uma amiga
Opinião

"Garota, o verão terminou e é hora de pensar, pra valer, em 2026"

"Basta de alimentar o papel de ‘amiguinha’, chega de ser tão educada, de responder mensagens banais"

Martha Medeiros

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