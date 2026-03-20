"Eu tinha certeza de que tu irias gostar, mãe"

Eu disse sim e só depois perguntei qual era o filme. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Não tinha plano nenhum para aquele fim de semana. Mentira. Tinha o plano de sempre. Minissérie na tevê, papo com os amigos, começar a escrever um livro – quando penso nessas opções, concluo que é difícil encontrar programa melhor. Mas a gente sabe que existe programa melhor, basta que surja uma parceria atraente, divertida, que não te coloque para dormir com uma conversa xarope. Não foi o caso. Eu estava diante da parceria dos sonhos.

Já nem fantasiava com esse encontro. Não havia nada que indicasse que fosse acontecer. Eu não vinha recebendo a menor pelota, andávamos falando raramente. Minha existência nem parecia ser notada. Acordei naquele dia com a certeza de que seria uma sexta-feira como outra qualquer, até que veio o convite para irmos ao cinema.

Mais trivial, impossível: um cinema. Mas parecia que o convite era para voar de classe executiva até Paris a fim de assistir a alguma pré-estreia, com parada no tapete vermelho para fotos e podendo escolher entre um modelo Chanel ou um Dior. Eu disse sim e só depois perguntei qual era o filme.

Nunca tinha ouvido falar. Nem no enredo, nem no elenco, nem no diretor. Mas eu iria mesmo que fosse um filme de terror de baixo orçamento que durasse seis horas. Estava preparada para amar – tudo.

O mundo não costuma ser tão generoso com quem se lança na vida sem rede de proteção. Mas aquela sexta-feira devia ser, astrologicamente, o meu dia de planetas alinhados, de proteção cósmica, de conjunção energética a favor. O cinema ficava longe, o que possibilitou que fôssemos conversando durante todo o trajeto até lá, e não houve uma única discordância, uma única pegação no pé, só risadas e afinidades. Por mim, pularia direto para a parte em que jantaríamos depois.

Chegando ao shopping, conseguimos uma vaga perfeita para estacionar e assim que avançamos pelos corredores, senti um braço enlaçando o meu pescoço: de forma inesperada, com a ousadia de quem tem a certeza do consentimento. Minhas pernas fraquejaram.

Ainda havia o filme: tudo indicava que seria uma tortura, contei apenas seis espectadores espalhados pela sala. Mas bastaram os primeiros cinco minutos de projeção para eu ficar totalmente envolvida não só pelo que assistia na tela, mas também pelo nosso ombro a ombro cúmplice, nossas mãos se encontrando dentro do mesmo saco de pipocas e pelo cochicho definitivo e apaixonante em meu ouvido: “eu tinha certeza de que tu irias gostar, mãe”.