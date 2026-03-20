Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Um date de cinema
Opinião

"Eu tinha certeza de que tu irias gostar, mãe"

Aquela sexta-feira devia ser, astrologicamente, o meu dia de planetas alinhados, de proteção cósmica, de conjunção energética a favor

Martha Medeiros

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