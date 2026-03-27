Diário de uma despedida sem fim

Me aproximo com uma alegria ensaiada, de quem se acostumou a encontrá-la frágil. Gilmar Fraga / Agencia RBS

A cada dia que eu a visito no hospital, respiro fundo ao abrir a porta do quarto 405. Logo na entrada, há um dispositivo na parede onde higienizo as mãos, e é neste momento que abandono as impurezas e, dois passos adiante, a enxergo estendida na cama.

Me aproximo com uma alegria ensaiada, de quem se acostumou a encontrá-la frágil, ainda que jamais habitue a ver minha mãe como a criança que ela não é, mas se tornou, e nos abraçamos como duas velhas amigas.

Depois do abraço, nossos olhos se cruzam em um lampejo de verdade em meio ao caos: ela me trata como se não me visse há séculos, mesmo eu estando lá todos os dias, e eu a vejo como quem a vê todos os dias, e é como se mil anos tivessem se passado nas últimas 24 horas.

Procuro em seus cabelos descoloridos e ressecados a beleza dos dias de festa, que a faziam ser a mulher mais encantadora do baile. Procuro em seu olhar opaco a vivacidade de quem não perdia nada do que acontecia ao redor, sempre o entusiasmo no fundo das retinas. Procuro em sua boca murcha a gargalhada. Procuro, em sua atual inocência, a mãe atenta que me cuidava.

O avental do hospital nunca fica bem ajustado, deixa seus ombros à mostra, mas, claro, não é sensual, agora tudo sugere desleixo. As pernas finas exigem meias longas, mesmo fazendo 30 graus lá fora. Ela bebe água espessada de colherinha, e eu lembro dos cálices de vinho que entornávamos enquanto nossa conversa abrangia todos os assuntos. Tenho vontade de emprestar o livro que estou lendo, mas ela mal consegue ler a legenda do telejornal que passa na tevê. Nem sabe onde estão seus óculos. Nem sabe onde estão seus olhos.

Quando o almoço chega, finjo que é um manjar, e ela come de forma obediente aquela papinha insossa que nada lembra nossas refeições de sábado, quando o almoço durava três horas sobre a mesa farta de risadas e delícias. Lamento que ela não sinta o gosto da vida que teve antes. O antes já não alcança o nosso durante. O tempo, como o concebemos, deixou de existir entre as quatro paredes brancas do quarto onde fingimos naturalidade diante de nossa despedida a conta-gotas.

Eu comento sobre algum fato e o que ela responde não faz sentido, e rimos juntas da nossa desconexão: duas doidinhas que ainda se entendem. Ela sorri e eu sorrio, sem permitir que a tristeza nos corrija. Não importa por onde sua mente orbite, eu sei que ela não está totalmente alheia, nossos olhares não nos trapaceiam e nossas mãos estão agarradas.