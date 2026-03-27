Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Como velhas amigas
Opinião

Diário de uma despedida sem fim

A cada dia que eu a visito no hospital, respiro fundo ao abrir a porta do quarto

Martha Medeiros

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